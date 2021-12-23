من هو بيتر فيديريكو أحدث مواهب ريال مدريد؟

نفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خطته التي أجبرته عليها الإصابات العديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق ، وذلك بالدفع بالشاب بيتر فيديريكو غونزاليس كارمونا لأول مرة مع الفريق الأول عندما أشركه بدلا من إيدن هازارد قبل أربع دقائق من نهاية المباراة التي فاز فيها النادي الملكي 2-1 على مضيفه أتليتيك بيلباو في الليغا.

واستعان أنشيلوتي بالشاب البالغ عمره 19 عاما لاعب وسط الفريق الثاني ”كاستيا“ الذي يدربه الأسطورة راؤول غونزاليس لينضم لتشكيلة الفريق في التعادل السلبي مع قادش يوم الأحد الماضي في سانتياغو برنابيو لكنه لم يشارك رغم الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق سواء بفيروس كورونا أو المرض أو الإصابات المعتادة.

ومدد ريال مدريد، الذي غاب عنه ثمانية لاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي، بفوزه على بيلباو سجله الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة بجميع المسابقات ووصل إلى منتصف الموسم برصيد 46 نقطة متقدما بثماني نقاط على إشبيلية و13 نقطة على ريال بيتيس ثالث الترتيب.

ويرتبط بيتر فيديريكو بعقد مع ريال مدريد حتي صيف 2024، وقد تألق في صفوف كاستيا العام الحالي وخاض كافة المباريات الست للفريق في دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث سجل هدفين وصنع اخر.

وخاض 16 مباراة مع الفريق سجل خلالها هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة. ويتميز اللاعب المولود في مدريد بأنه ديناميكي بشكل لا يصدق ويمكنه تغيير وتيرة المباراة بشكل فعال كما أنه مصدر إزعاج حقيقي لمنافسيه في المواجهات الفردية.

نشأة متواضعة

نشأ بيتر ذو الأصول القادمة من جمهورية الدومينيكان في واحدة من أفقر المناطق في مدريد. وقد ظهرت موهبته منذ سن مبكرة ، لكن المقربون منه يؤكدون أن الكثير من الخجل تسبب في تأخير تطوره كلاعب. لكنه انضم إلى راؤول في كاستيا في وقت سابق من العام الحالي حيث أثبت مواهبته وجدارته مما دفعه للفريق الأول.

ويعاني ريال مدريد من غياب العديد من نجومه مثل رودريغو وماركو أسينسيو وغاريث بيل ومارسيلو واخرين، ولم يكن أمام أنشيلوتي، سوي استدعاء بيتر فيديريكو إلى قائمة الفريق الأول.

ويجيد اللاعب الشاب في مركز الجناح الأيمن ، مما يجعله بديلا مناسبة لرودريغو أو بيل كما سبق له اللعب كظهير أيسر وجناح أيسر مع كاسيتا.

ويتميز بيتر فيديريكو بأسلوب لعبه الرائع ومهاراته المميزة في المراوغة مما جعله خليفة لراؤول مدربه الحالي في كاستيا الذي خاض 741 مباراة مع النادي الملكي.

ونشأ بيتر في كولونيا ماركوني بالقرب من خيتافي جنوب العاصمة الإسبانية، وهي منطقة متواضعة في مدريد لكنه أظهر مهاراته في أكاديمية ريال مدريد.

ولعب بيتر المولود في 25 يوليو/تموز 2002 في خيتافي أولمبيك بين عامي 2011 و2014 ثم انتقل إلى سيوداد خيتافي لموسم واحد 2014-2015 قبل أن ينضم إلى أكاديمية ريال مدريد تحت 14 عاما وتدرج في فئات الناشئين حتى وصل إلى الفريق الثاني في 2021.

ولم يمر هذا التطور الإيجابي دون أن يلاحظه أحد من قبل المسؤولين في الفريق ، بحيث زادوا من وتيرة العمل على تطوير بيتر الذي وقع عقدا جديدا في سبتمبر/أيلول الماضي يبقيه في سانتياغو برنابيو حتى صيف عام 2024.