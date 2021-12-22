ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتخطى تورينو ويعزز صدارته

عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي، عقب فوزه على ضيفه تورينو 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

وهز دمفريس لاعب منتخب هولندا الشباك بعد 30 دقيقة، عقب هجمة مرتدة بدأت عند حدود منطقة جزاء إنتر.

وقدم تورينو أداء قويا لكنه لم ينجح في اختراق دفاع إنتر، الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في الدوري.

وكان فريق المدرب سيموني إنزاجي ضمن بالفعل تصدر الترتيب قبل العطلة الشتوية.

ورفع الإنتر رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نابولي، الذي سيواجه سبيزيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند 25 نقطة في المركز 11، حيث وضعت الخسارة أمام إنتر حدا لمسيرته الخالية من الهزائم في آخر أربع مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: