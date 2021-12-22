"شاب لاجئ" سيقود منتخب جامبيا في كأس الأمم الأفريقية

انضم إبريما داربوي لاعب وسط روما، الذي فر من بلاده صغيرا وعبر البحر المتوسط في قارب إلى إيطاليا، لتشكيلة منتخب جامبيا المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشهر المقبل.

وظهر داربوي (20 عاما) في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة الموسم الماضي بعد وصوله في سن 14 عاما في قارب لصقلية وهو من أربعة لاعبين يحترفون في دوري الأضواء الإيطالي بتشكيلة جامبيا المؤلفة من 28 لاعبا في أول ظهور لها بالبطولة القارية.

ويتوقع أيضا أن يظهر موسى بارو لاعب بولونيا وعمر كولي لاعب سامبدوريا وإبريما كولي جناح سبيتسيا في التشكيلة الأساسية بالبطولة التي تستضيفها الكاميرون.

واختار البلجيكي توم سينتفيت مدرب جامبيا اليوم الأربعاء مزيجا غريبا من اللاعبين من بينهم العديد من المحترفين في أندية بالدرجات الأدنى في إنجلترا وألمانيا والسويد وسويسرا.

ويوجد ثنائي في التشكيلة ولد في إنجلترا هما إيبو آدمز (لاعب فورست جرين روفرز) وإيبو توراي (سالفورد سيتي) إضافة إلى سايدي يانكو المولود في سويسرا والذي كان في مانشستر يونايتد وسيلتيك لكنه يلعب الآن مع ريال بلد الوليد وشارك مع جامبيا لأول مرة الشهر الماضي.

وتضم التشكيلة أيضا ديمبو داربوي متصدر الهدافين في روسيا البيضاء هذا العام مع البطل الجديد شاختيور سوليجورسك ومودو بارو الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي لكنه يلعب الآن في كوريا الجنوبية.

وأوقعت القرعة جامبيا في المجموعة السادسة بكأس الأمم وستبدأ مشوارها أمام موريتانيا في 12 يناير كانون الثاني. وستواجه أيضا مالي وتونس في المجموعة.