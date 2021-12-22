فريقان فقط واختيار اللاعبين يتم في حانة.. ما قصة أصغر دوري في العالم؟

تحتدم المنافسة في البطولات المحلية الكبرى في العالم أجمع بين عدة فرق لكن في معظمها ينافس فريقان رئيسيان على اللقب، لكن في حالة دوري جزر سيلي الأصغر في العالم ينافس على لقبه فريقان بالفعل فقط.

وتقع جزر سيلي في المحيط الأطلني على بعد 40 كلم من بريطانيا وهي تابعة لها، ومكونة من 150 جزيرة ومجموع مساحتها يساوي 14.5 كيلومتر مربع، ويسكن فيها 2900 نسمة في خمس جزر منها، لكن لها نظاما مستقلا وكذلك دوري مستقل.

وبدأت أول مسابقة محلية في جزر سيلي، في عشرينيات القرن الماضي وضمت أندية ممثلة للجزر الخمس المؤهولة بالسكان وهي سانت ماري وتريسكو وسانت مارتينيز وبريهر وسانت أغنيس.

لكن تقلص العدد إلى أربعة في البداية، اثنان من سانت ماري ، وواحد من كل من جزيرتي تريسكو وسانت مارتنيز، لكن تضاؤل​​ عدد السكان منذ خمسينيات القرن الماضي جعل العدد يتناقص إلى فريقين فقط هما رينجرز و روفرز، ولكن تم تغيير أسماء الفريقين عام 1984 إلى جاريسون غانرز وولباك واندررز.

ويقام الموسم بين الفريقين بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ومايو/أيار من كل عام من 20 مباراة، وتوجد مباراة لدرع المجتمع ”السوبر“ على غرار المباراة التي تجمع بين بطلي الدوري الإنجليزي والممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في بداية كل موسم في إنجلترا ، ومسابقتان في الكأس أيضًا.

وحظى دوري جزر سيلي باهتمام إعلامي كبير في عام 2008، حينما صورت شركة ”أديداس“ سلسلة من المقاطع الترويجية هناك شارك فيها نجوم مثل ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وباتريك فييرا ومايكل بالاك لدعم لاعبي الجزر من الشباب.

وقد تم تصوير جيريمي مارتن، جناح واندررز، وهو ”يسمح“ لجيرارد بالنوم على أريكة والديه – ”لا بأس ، أصدقائي يبقون هنا طوال الوقت“، كما قال في اللقطات بعد حصة التدريب، ومنذ ذلك الحين دأبت القنوات التلفزيونية على الذهاب للجزر على فترات لمواكبة تطور الدوري واللاعبين.

وقال تقرير مطول لصحيفة ”نيويورك تايمز“ إن السكان يعانون من صعوبات معيشية خاصة في فصل الشتاء، حيث قال مات سيمونز الظهير الأيسر لوولباك واندررز: ”يتطلب الأمر نوعًا معينًا من الأشخاص للعيش هنا، توجد تحديات، خاصة في فصل الشتاء“.

في الوقت نفسه، الأسعار مرتفعة، مدفوعة بالسياح في الصيف وتكلفة النقل على مدار العام. غالبًا ما يكون امتلاك العقارات بعيد المنال تمامًا، وذلك بسبب القيود الشديدة على التطوير هذا ، جنبًا إلى جنب مع الافتقار إلى التعليم العالي حيث يتوقف التعليم المحلي عند 16 عامًا، ويتعين على المراهقين الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة أن يتركوا عائلاتهم للعيش في البر الرئيسي، ما أدى إلى استنزاف مستمر للسكان.



اختيار كل فريق

وفي كل صيف، قبل أسابيع قليلة من بداية الموسم، يلتقي فريقا جاريسون غانرز وواندررز في حانة واحدة ويختار قائد كل فريق تشكيلته من بين الحضور في واحد من أكثر تقاليد الدوري ديمومة.

ويعاني الدوري دائما من غياب اللاعبين في سن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا. ورغم أن هذا هو العمر الذي من المرجح أن تلعب فيه وتمارس كرة القدم، لكن معظم المواطنين من هذا الجيل يغادرون الجزر من أجل التعليم أو العمل.

وهذا الأمر دفع الناديان إلى البحث عن لاعبين متطوعين بين العمال الموسميين في الفنادق والمطاعم بالجزيرة، على أن يكون معيار الاختيار هو قدرته على ركل الكرة فقط أو اعتماد الناديين على لاعبين من كبار السن في الثلاثينيات والأربعينيات وربما الخمسينيات أيضا.

ولا يوجد عدد كبير من اللاعبين في الجزر التي يسكنها 2900 شخص فقط، لذلك فإنه لن يكون غريباً أن تضم تشكيلة الفريقين كل موسم، لاعبين صغار السن، وكباراً يتجاوز بعضهم الخمسين عاماً.

وتقام المباريات على ملعب وحيد ”جاريسون فيلد“، سيئ العشب وأرضيته غير صالحة تماماً وقد تعرض اللاعبون للإصابات، كما أن الملعب ليس محاطاً بأسوار، ويوجد على جانب الملعب غرفتان لتبديل الملابس.