أوسيمن يؤكد جاهزيته للعب في كأس الأمم الأفريقية رغم إصابته القوية

قال النيجيري فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي، إنه سيكون جاهزا للعب في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل بعد التعافي بشكل أسرع من المتوقع من إصابة خطيرة في الرأس.

وأصيب أوسيمن بكسور في الوجه بعد اصطدامه برأس ميلان شكرينيار، مدافع إنتر ميلان، في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان نابولي يتوقع في البداية غياب أوسيمن نحو ثلاثة أشهر لكن المهاجم النيجيري عاد إلى المران يوم الثلاثاء وارتدى واقيا للوجه لينال فرصة لتمثيل بلاده في كأس الأمم التي من المفترض إقامتها في الكاميرون من الـ9 من يناير/ كانون الثاني وحتى الـ6 من فبراير/ شباط.

وكتب أوسيمن على تويتر ”سأكون جاهزا لكأس الأمم إلا إذا لم يتم ضم اسمي لتمثيل نيجيريا“.

Victor Osimhen is a true warrior! 💯 pic.twitter.com/C7YYk9VdmG — International Champions Cup (@IntChampionsCup) December 21, 2021

وكان أوسيمن يمر بحالة تألق قبل الإصابة إذ أحرز تسعة أهداف وصنع هدفين مع نابولي إلى جانب تسجيل أربعة أهداف مع نيجيريا في تصفيات كأس العالم.

وستلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة بكأس الأمم إلى جانب مصر والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل منتخب نيجيريا مواجهاته في كأس أمم أفريقيا بمواجهة مصر في الحادي عشر من يناير المقبل.

وكان لوسيانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، انتقد بطولة كأس أمم أفريقيا وموعدها بسبب لاعبه النيجيري، قائلا ”هناك ذلك الشبح الذي تراه، كأس أمم أفريقيا، التي تدخل غرفة الملابس وتأخذ منك لاعبين دون أن يكون لديك علم متى سيعودون ولا ما الذي يتوجب عليك القيام به أثناء فترة غيابهم“.

وأعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، يوم الثلاثاء أن البطولة ستقام في موعدها رغم وجود قلق من عدم استكمال متطلبات التنظيم وفي خضم جائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع موتسيبي ورئيس الكاميرون بول بيا بعد مخاوف بشأن مشاكل تنظيمية في البطولة التي تضم 24 منتخبا وعدم اكتمال أعمال البناء في المنشآت وتفشي فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وقال موتسيبي للصحفيين ”سأكون هنا في السابع من يناير وسأشاهد مباريات لكرة القدم، سأحضر لمشاهدة المباراة الافتتاحية في التاسع من يناير المقبل بين الكاميرون وبوركينا فاسو. وسأكون أيضا هنا عند تسليم الكأس“.

وتخشى أندية في أوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين الأفارقة المشاركين في البطولة، من ترتيبات الرعاية الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأكد موتسيبي سابقا إجراء اختبارات صارمة للاعبين والأجهزة المعاونة، وأضاف اليوم أن الجماهير يتعين عليها إظهار ما يثبت سلبية اختباراتها للفيروس.

وحصلت الكاميرون في البداية على حق استضافة نسخة 2019، لكن انتقلت البطولة إلى مصر نظرا لعدم جاهزية الدولة الواقعة وسط أفريقيا لاستضافتها في الوقت المناسب.

وتقرر استضافة الكاميرون لنسخة 2021 التي تأجلت لمدة 12 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19.