ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتخطى كالياري ويرتقي للمركز الخامس

حقق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على حساب كالياري، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي موسم 2021/22.

واستضاف ملعب ”تورينو“ مباراة الفريقين والتي تأتي في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي، حيث فاز يوفنتوس بهدفين دون ردٍ.

وسجل مويس كين الهدف الأول في الدقيقة 40، فيما أضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت الدقيقة 40 تسجيل يوفنتوس الهدف الأول عن طريق كين، الذي تمكن من استغلال عرضية جاءت من الجهة اليمنى من بيرنارديسكي قابلها المهاجم برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 83، ضاعف بيرنارديسكي النتيجة لليوفي بهدف ثانٍ، بعدما انطلق كولوسيفسكي من منتصف الملعب ليمرر الكرة إلى بيرنارديسكي في اليسار ليطلق تسديدة قوية فشل كراينو في التصدي لها لتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر.