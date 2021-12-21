الصحف الرياضية: الإنذار الأخير لهالاند.. انشقاق عالمي.. لا راحة أيها السادة في البريميرليغ

شكلت أخبار سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ومستقبل كليان مبابي وإيرلينغ هالاند وباولو ديبالا، ولقاء برشلونة وإشبيلية المؤجل في الدوري الإسباني، ومواجهة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالوضع الداخلي لباريس سان جيرمان، وإصابة رافائيل نادال نجم التنس الإسباني بفيروس كورونا الذي ضرب أيضا الأندية الإيطالية، وقرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مواصلة اللعب رغم انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات دافيد بيتوني، مساعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، حول مستقبل كليان مبابي وانتقاله لريال مدريد وكتبت: ”مع كليان مبابي الأمور تسير بشكل جيد“.

كما تحدثت عن لقاء إشبيلية وبرشلونة المؤجل في الدوري الإسباني وكتبت: ”إشبيلية يقاتل من أجل لقب الدوري الإسباني، وبرشلونة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ولقاء برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”الكلاسيكو نقل لأوروبا“.

كما اهتمت بإصابة رافائيل نادال بفيروس كورونا.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إشبيلية وبرشلونة المؤجل في الدوري الإسباني وكتبت: ”مراكز دوري أبطال أوروبا في الأفق“.

كما تحدثت عن تطورات تعاقد برشلونة مع إدينسون كافاني وكتبت: ”اتفاق مبدئي بين برشلونة وكافاني“.

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ومواجهة برشلونة لريال مدريد وكتبت: ”قنبلة: كلاسيكو في دوري الأبطال“.

كما اهتمت بإصابة رافائيل نادال نجم التنس الإسباني بفيروس كورونا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإشبيلية المؤجل في الدوري الإسباني وكتبت: ”نهائي آخر“.

كما تحدثت عن الجدل حول عدم منح كاسيميرو لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء أمام قادش وكتبت: ”جدل حول إفلات كاسيميرو من بطاقة حمراء“.

الصحيفة اهتمت بإصابة رافائيل نادال بفيروس كورونا ومواجهة ريال مدريد لبرشلونة في كلاسيكو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

آس

ركزت الصحيفة على تطورات مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند ورغبة بروسيا دورتموند في معرفة موقفه وكتبت: ”الإنذار الأخير لهالاند“.

كما تحدثت عن قضية تنظيم كأس العالم كل سنتين وتباين المواقف في الاتحادات القارية بشأن المقترح وكتبت: ”انشقاق عالمي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وإشبيلية المؤجل في الدوري الإسباني وكتبت: ”جافي مهووس بإشبيلية“.

كما اهتمت الصحيفة بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ومواجهة ريال مدريد لبرشلونة وكتبت: ”أول كلاسيكو في أوروبا“ وأيضا بإصابة رافائيل نادال بفيروس كورونا.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مواصلة اللعب رغم انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين وكتبت: ”لا راحة أيها السادة“ و ”تعهدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالاستمرار في اللعب في أعياد الميلاد رغم نتائج إيجابية قياسية وصلت إلى 90 حالة في أسبوع“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء توتنهام من دوري المؤتمر الأوروبي بعد عدم إجراء لقائه أمام رين الفرنسي وكتبت: ”توتنهام خارج أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بقرار مانشستر يونايتد بقاء المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني وعدم السماح له بالرحيل في الشتاء وكتبت: ”أنت كافاني للبقاء“.

كما اهتمت بإنذار بيب غوارديولا لنجميه غريليتش وفودين بسبب خروجهما للاحتفال بعد الفوز على ليدز يونايتد 7-0 ومخالفة احتياطات الإصابة بفيروس كورونا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على ما يجري داخل باريس سان جيرمان وكتبت: ”باريس سان جيرمان أسرار وتطاحنات“.

كما اهتمت بمصير لقاء أولمبيك ليون وباريس إف سي الذي توقف في كأس فرنسا وكتبت: ”معاقبة أولمبيك ليون وباريس إ ف سي؟“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل القائم حول هدف كيسي الملغى لفريق ميلان أمام نابولي من طرف تقنية حكم الفيديو وكتبت: ”فقط قم بإلغائها“.

كما تحدثت عن فيروس كورونا في الأندية الإيطالية وكتبت: ”ساليرنتانا توقف بسبب فيروس كورونا وإيموبيلي اختبار إيجابي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا وكتبت: ”كونتي يريد فلاهوفيتش وفيورنتينا يستهدف جواو بيدرو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وكتبت: ”إلى أين تذهب ديبالا؟“.

كما اهتمت بالجدل حول هدف كيسي الملغى في لقاء نابولي وميلان وكتبت: ”كيسي الهدف يجب إلغاؤه“.