إنتر ميلان يتطلع لإنهاء 2021 بشكل قوي

يتطلع إنتر ميلان لختام مشواره في 2021 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل العطلة الشتوية بشكل مذهل، بعد عام للذكرى لفريق المدرب سيموني إنزاغي المتصدر.

وحصد إنتر ميلان لقبه الأول في الدوري في 11 عاما في مايو أيار، عندما حسم الموسم بفارق 12 نقطة عن غريمه ميلان ثاني الترتيب.

دوشان فلاهوفيتش يقترب من تحطيم رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي https://t.co/4CHGxUcP56 pic.twitter.com/PDcP66PXtI — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وبعد رحيل العديد من الوجوه، ومن بينهم المدرب أنطونيو كونتي والمهاجم روميلو لوكاكو والظهير أشرف حكيمي، بدأ إنتر ميلان الموسم بشكل سيئ، ولم يتحسن الوضع سوى في الأسابيع القليلة الماضية.

واستعاد إنتر ميلان قمة مستواه ويتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط، وحسم لقب بطل الشتاء بفوزه السادس على التوالي بتغلبه على سالرنيتانا يوم الجمعة، وخسارة ميلان أمام نابولي يوم الأحد.

وبانتصاره 5/0 يوم الجمعة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 100 هدف، في عام ميلادي واحد لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي، ويواجه تورينو يوم الأربعاء في ختام عام 2021 الناجح.

وعلى النقيض كان عام 2021 كارثيا ليوفنتوس.

وسعى يوفنتوس لحصد لقبه العاشر على التوالي في الدوري في الموسم الماضي مع المدرب أندريا بيرلو، لكن الفريق اكتفى بالمركز الرابع ورحيل المدرب المبتدئ.

بيولي مدرب ميلان يحذر إنتر: الألقاب لا تحسم في ديسمبر https://t.co/g82Y56yNcd pic.twitter.com/WD6xxq0HDr — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

وعاد ماسيميليانو آليغري بغرض إنقاذ الفريق في فترته الثانية مع النادي، لكن الأمور زادت سوءا ويحتل يوفنتوس المركز السابع قبل مواجهة كالياري يوم الثلاثاء.

ويدرك آليغري أنه بحاجة لقلب أوضاع الفريق.

وأبلغ آليغري مؤتمرا صحفيا: ”يجب أن نفوز في الغد وبعد ذلك سنرى ما يمكننا فعله. بحلول 28 فبراير سنعلم هل نحن في المنافسة على المربع الذهبي أم لا. هناك الكثير من العمل لننجزه في الشهرين المقبلين“.

ويبدو ميلان أبرز منافس لإنتر على اللقب، لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي، الذي لم يخسر في أول 12 مباراة في الدوري، تعثر بشكل غريب وخسر في ثلاث من آخر ست مباريات في المسابقة.

وإمبولي هو منافس ميلان الأخير قبل العطلة الشتوية يوم الأربعاء، وسيكون ندا قويا بالنظر إلى انتصاره على يوفنتوس ونابولي هذا الموسم.

وجاء فوز نابولي 1/0 على ميلان باستاد سان سيرو، يوم الأحد، ليقفز إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن مضيفه.

وحافظ نابولي على سجله الخالي من الهزيمة في أول 12 مباراة أيضا، قبل أن ينهار، ولو أراد البقاء في المنافسة سيكون عليه الفوز على سبيتسيا يوم الأربعاء.

وانتهت سلسلة انتصارات أتلانتا رابع الترتيب عند ست مباريات متتالية، عندما خسر أمام روما يوم السبت، ولا يملك رفاهية فقدان المزيد من النقاط عندما يحل ضيفا على جنوة يوم الثلاثاء لو أراد البقاء في المنافسة.