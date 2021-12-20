إنفانتينو: نحظى بدعم الأغلبية لإقامة كأس العالم كل عامين

يؤمن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه يحظى بدعم الأغلبية لخطته لإقامة كأس العالم كل عامين، بعد إبلاغ قادة اللعبة بأن هذا التحول سيزيد الإيرادات الإضافية للاتحاد بقيمة 4.4 مليار دولار.

وعقد الفيفا ”قمة عالمية“ لرؤساء الاتحادات الوطنية لمناقشة المقترح بزيادة تكرار نسخ كأس العالم لتنظم البطولة كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

ماركا: الموافقة على إقامة كأس العالم كل عامين https://t.co/G1EBfRXQq4 pic.twitter.com/tYaZO1jT61 — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وكانت البيانات المالية ضمن دراسة جدوى شاملة قدمها الفيفا، اليوم الإثنين، وهي مؤلفة من 700 صفحة.

وواجه المقترح معارضة من أندية أوروبية ومسابقات الدوري الكبرى واليويفا، الذي هدد رئيسه ألكسندر تشيفرين بمقاطعة أي بطولة إضافية.

ولم تتم الدعوة حتى الآن للتصويت على الخطة، لكن إنفانتينو قال إن الغالبية تؤيد الفكرة لكنها تحتاج للتعامل معها كجزء من خطة إصلاح أوسع لجدول المباريات الدولية.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا بعد القمة: ”إذا صوتنا غدا من المحتمل أن تصوت الغالبية لصالح إقامة كأس العالم كل عامين“.

غوارديولا يؤيد اقتراح فينغر بإقامة كأس العالم كل عامين https://t.co/bedA84cNcd pic.twitter.com/DofPMGYeKQ — إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2021

وأضاف: ”لكن هذا ليس الموضوع، نتطلع إلى الجدول بأكمله وكيف يمكننا جعل كرة القدم أفضل“.

منفتح ومرن

لم يحدد إنفانتينو موعدا للتصويت أو إن كان سيطرح على أجندة مجلس الفيفا في الدوحة يوم 31 مارس آذار.

وتابع: ”يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الصحيحة في كرة القدم في النهاية، وسنأخذ وقتنا لاتخاذ القرار ولن ألزم بأي شيء في المجلس وكل شيء منفتح ومرن“.

وأضاف: ”سنواصل الحوار والتحليل وأتمنى أن نحرز تقدما“.

بطولة جديدة

وقبل أيام قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الفيفا في حاجة ماسة إلى إقامة بطولة عالمية جديدة لزيادة إيراداته، خاصة حال فشل اقتراحه المثير للجدل بشأن إقامة كأس العالم كل عامين.

الفيفا يبلغ الاتحادات الوطنية بإقامة كأس العالم كل عامين بداية من 2026 https://t.co/PAejT7vHYz pic.twitter.com/GVoqNH0rQj — إرم سبورت (@EremSports) October 19, 2021

وبالنظر إلى المعارضة التي يواجهها تنظيم كأس العالم كل عامين، والتي أعرب عنها أصحاب المصلحة المؤثرون، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز وأكبر اتحادين قاريين، فإن الفيفا يبحث عن خيارات أخرى.

ولاحظ منافسو اليويفا نجاح بطولته لدوري الأمم الأوروبية، لذلك يمكن أن يسعى الفيفا إلى إنشاء نسخته الخاصة، التي ستحقق هدفه المتمثل في تنظيم المزيد من المباريات بين أفضل منتخبات العالم في شكل بطولة لجذب الرعاة والجماهير من جميع أنحاء العالم، وزيادة حقوق البث التلفزيوني.

وأجرى الفيفا بالفعل مناقشات حول إنشاء مسابقة جديدة لتحل محل كأس القارات القديمة التي لم تُقم منذ عام 2017.