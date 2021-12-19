دوشان فلاهوفيتش يقترب من تحطيم رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي

بات المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا على بعد هدف واحد من تحطيم رقم تاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي، بعدما سجل هدفا في التعادل 2/2 مع ساسولو، اليوم الأحد.

وسجل فلاهوفيتش الهدف الأول لفيورنتينا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 مع ساسولو في الجولة الـ18 من الكالتشيو اليوم الأحد على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

ووفقا لحساب الدوري الإيطالي على موقع ”تويتر“ فإن فلاهوفيتش وصل إلى تسجيل 33 هدفا في سنة ميلادية في الدوري الإيطالي ليعادل الرقم التاريخي لرونالدو الذي سجل الرقم ذاته عام 2020.

وكان رونالدو قد سجل 33 هدفا مع يوفنتوس عام 2020، قبل أن يغادر البيانكونيري إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد 3 سنوات من يوفنتوس.

ومن المقرر أن يلعب فيورنتينا مع هيلاس فيرونا في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء، ويمكن لفلاهوفيتش أن يصبح أفضل هداف في الدوري الإيطالي على مستوى سنة ميلادية.

ورفع دوشان فلاهوفيتش، البالغ من العمر 21 عاما، رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الحالي ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة، متقدما بـ3 أهداف عن شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.

وكان ساسولو البادئ بالتسجيل بتوقيع جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 32، ووقع دافيد فراتسي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

في حين سجل دوشان فلاهوفيتش هدف التقليص لفيورنتينا في الدقيقة 51، قبل أن ينجح لوكاس توريرا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61.

وطرد الحكم ماركو سيرا اللاعب كريستيانو بيراغي من فيورنتينا في الدقيقة 68، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع التعادل رصيد فيورنتينا إلى 31 نقطة من 18 مباراة، في المركز السادس، ويتساوى في الرصيد مع روما ويوفنتوس.

وتستكمل مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد عندما يلعب تورينو مع هيلاس فيرونا، وسامبدوريا مع فينيزيا، على أن تختتم بمباراة القمة التي تجمع ميلان ونابولي على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 43 نقطة من 18 مباراة، في حين يأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، مقابل 37 نقطة لأتلانتا من 18 مباراة في المركز الثالث، و36 نقطة لنابولي من 17 مباراة في المركز الرابع.