ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعبر بولونيا ويرتقي إلى المركز السادس

اقتنص يوفنتوس فوزا مهما أمام مضيفه بولونيا، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريناتو دال آرا، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

سجل ألفارو موراتا الهدف الأول بالدقيقة السادسة، وخوان كوادرادو الهدف الثاني بالدقيقة 69.

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 24 نقطة بالمركز العاشر.

ونجح يوفنتوس في الدقيقة السادسة من تسجيل هدف التقدم عن طريق ألفارو موراتا، الذي استغل مرتدة سريعة مررها إلى بيرنارديسكي الذي مرر الكرة في عمق الدفاع لينفرد موراتا بالمرمى ويضع الكرة بتسديدة من حدود الست ياردات في الشباك.

وفي الدقيقة 69، تمكن كوادرادو من تعزيز تقدم اليوفي بهدف ثان، بعدما مر من سفانبرج على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليمنى ليطلق تسديدة قوية ضربت في ظهر المدافع آرون هيكي وسكنت الشباك.

أبراهام يسجل هدفين في فوز روما على أتلانتا

وفي مباراة أخرى، سجل تامي أبراهام هدفين خلال استغلال روما لسلاح الهجمات المرتدة ليصعق أتلانتا 4-1 في بيرجامو ويصعد للمركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وأنهى فريق المدرب جوزيه مورينيو اللقاء بنسبة استحواذ 29% وثماني تسديدات على المرمى مقابل 17 لأتلانتا لكنه كان أكثر فاعلية على المرمى.

ورفع روما رصيده إلى 31 نقطة بفارق ست نقاط خلف أتلانتا ثالث الترتيب وأنهى سلسلة من ست مباريات بالدوري دون فوز على فريق المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

افتتح أبراهام مهاجم إنجلترا التسجيل في الدقيقة الأولى بتسديدة غيرت اتجاهها ثم ضاعف نيكولو زانيولو التقدم مكللا هجمة مرتدة سريعة ليحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

وأجرى غاسبيريني تغييرا سريعا بالدفع بالمهاجم لويس موريل في الدقيقة 34 وتسبب البديل الكولومبي في تسجيل برايان كريستانتي هدفا بالخطأ في مرماه ليعود أصحاب الضيافة للقاء قبل نهاية الشوط الأول.

وضغط أتلانتا من أجل التعادل وظن أنه حقق ذلك حين هز خوسيه لويس بالومينو الشباك من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية لكنه كان متسللا.

وأحرز فريق مورينيو الهدف الثالث بعد أربع دقائق عبر كريس سمولينج الذي أحرز هدفه الثاني في مباراتين. وهذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي التي يسجل فيها لاعبون إنجليزيون مختلفون في المباراة نفسها.

وأضاف أبراهام هدفه الثاني قبل ثماني دقائق على النهاية ليرفع رصيده إلى ستة أهداف بالمسابقة هذا الموسم.