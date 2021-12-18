بيولي مدرب ميلان يحذر إنتر: الألقاب لا تحسم في ديسمبر

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إنه من المبكر جدا اعتبار أن البطل إنتر ميلان أحكم قبضته على السباق نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وحفز لاعبيه اليوم السبت للتفوق على الغريم في رصيد النقاط بالفوز في المباراتين المقبلتين بمنتصف المسابقة.

ويلتقي ميلان مع نابولي في سان سيرو، غدا الأحد، في مواجهة بارزة في الصراع على اللقب إذ يحتل فريق بيولي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر، الذي خاض مباراة أكثر، بينما يتقدم بثلاث نقاط على ضيفه صاحب المركز الرابع.

وبحسب صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ الإيطالية، فإن تذاكر تلك المباراة، بيعت بالكامل، وبالتالي ستمتلئ مدرجات سان سيرو عن آخرها.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة لميلان في ملعب سان سيرو، في عام 2021، وبالتالي يرغب الفريق في الفوز بها أمام جماهيره واستمرار ملاحقة إنتر على صدارة الكالتشيو.

وكان ميلان بطلا للشتاء في الموسم الماضي بتصدر جدول الترتيب في النصف الأول من الدوري لكن بيولي يأمل في جمع حصيلة أكبر هذه المرة.

Right at the 🔚@Ibra_official's acrobatic goal rescues us a point in Udine 🥋⚽ Ibra allo scadere 🔚

L'acroba🆉ia che vale il pari alla Dacia Arena 🥋⚽#SempreMilan #UdineseMilan@skrill pic.twitter.com/FzqNnu4hA5 — AC Milan (@acmilan) December 12, 2021

وأبلغ مؤتمرا صحفيا: ”خضنا نصف موسم رائع لكن تتبقى مباراتان وأحب أن نكسر حاجز 43 نقطة جمعناها في هذه المرحلة بالموسم الماضي“.

وأضاف: ”لكن الفريق الذي سنواجهه غدا يتمتع بقدرات كبيرة وبمدرب رائع (لوتشيانو سباليتي) ونحتاج لرفع مستوانا“.

وتصدر ميلان ونابولي السباق مبكرا لكنهما تعثرا في الأسابيع الأخيرة إذ حقق ميلان فوزين فقط في آخر ست مباريات بالدوري مقابل انتصار وحيد لنابولي في خمس مباريات.

وسمح هذا التعثر لإنتر ميلان بانتزاع القمة وضغط على جاره بفوز ساحق 5-صفر على سالرنيتانا أمس الجمعة.

وواصل بيولي: ”لا أعتقد أنه يمكن القول إن إنتر ابتعد في السباق. لا تحسم ألقاب الدوري في ديسمبر، في الموسم الماضي كنا في الصدارة لفترة طويلة وتعرفون ما حدث في النهاية.

”بدأنا هذا الموسم بشكل رائع وفزنا بكل مبارياتنا والآن إنتر يفعل ذلك لكننا لسنا في سباق ضد أحد بل نسابق أنفسنا فقط.

”المستوى في آخر مباراتين لم يكن الأفضل ونعرف ذلك ونحتاج غدا لإظهار قدراتنا بقوة وتصميم“.

وتعادل ميلان 1-1 مع أودينيزي المتعثر في اللقاء السابق بالدوري بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة بملعبه 2-1 أمام تشكيلة بديلة لليفربول.