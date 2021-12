بيولي مدرب ميلان يحذر إنتر: الألقاب لا تحسم في ديسمبر

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إنه من المبكر جدا اعتبار أن البطل إنتر ميلان أحكم قبضته على السباق نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وحفز لاعبيه اليوم السبت للتفوق على الغريم في رصيد النقاط بالفوز في المباراتين المقبلتين بمنتصف المسابقة.

ويلتقي ميلان مع نابولي في سان سيرو، غدا الأحد، في مواجهة بارزة في الصراع على اللقب إذ يحتل فريق بيولي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر، الذي خاض مباراة أكثر، بينما يتقدم بثلاث نقاط على ضيفه صاحب المركز الرابع.

وبحسب صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ الإيطالية، فإن تذاكر تلك المباراة، بيعت بالكامل، وبالتالي ستمتلئ مدرجات سان سيرو عن آخرها.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة لميلان في ملعب سان سيرو، في عام 2021، وبالتالي يرغب الفريق في الفوز بها أمام جماهيره واستمرار ملاحقة إنتر على صدارة الكالتشيو.

وكان ميلان بطلا للشتاء في الموسم الماضي بتصدر جدول الترتيب في النصف الأول من الدوري لكن بيولي يأمل في جمع حصيلة أكبر هذه المرة.

