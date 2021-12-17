رونالدو وجورجينا يكشفان عن جنس توأمهما المنتظر بطريقة مبتكرة (فيديو)

كشف كريستيانو رونالدو وصديقته الحسناء جورجينا رودريغيز بمساعدة أطفالهما عن جنس التوأم الذي تحمله عارضة الأزياء الحسناء، وذلك خلال فيديو نشره مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه في تطبيق انستغرام، يوم الجمعة.

وعلق رونالدو البالغ عمره 36 عامًا على الفيديو قائلا: ”تبدأ الحياة والحب لا ينتهي أبدًا. ويظهر في الفيديو أبناء رونالدو، كريستيانو جونيور 11 عامًا، والتوأم إيفا وماتيو 4 أعوام، وألانا 4 أعوام أيضًا، يمسكون بالونات وقد فجروها لتظهر قصاصات وردية في إشارة إلى البنات، فيما امتلأت بالونة الأولاد باللون الأزرق في إشارة إلى حمل جورجينا بتوأم ولد وبنت.

وقد هلل الأبناء الأربعة وصرخوا: ”نينو! نينيا! عقب انفجار البالونات، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان رونالدو وجورجينا أن عارضة الأزياء حامل في طفلي رونالدو الخامس والسادس.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن رونالدو وجورجينا علقا على حملها في توأم ذكر وأنثى قائلين: ”سعداء للإعلان عن توقعنا لتوأم. قلوبنا مليئة بالحب.. لا يسعنا الانتظار لمقابلتكم“.

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أصبح الرياضي أبًا لأول مرة في عام 2010 عندما وصل كريستيانو جونيور، وقد كتب رونالدو حينها في بيان في ذلك الوقت: ”لقد علمت فرحة وعاطفة كبيرة أنني أصبحت مؤخرًا أبًا لطفل رضيع. وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع والدة الطفل التي تفضل الحفاظ على سرية هويتها، سيكون ابني تحت وصيتي حصرا“.

وقال قائد البرتغال، الذي كان يواعد عارضة الأزياء الروسية الحسناء إيرينا شايك في ذلك الوقت في مقابلة، إنه ”لم يخبر أي شخص“ عن أم طفله الرضيع و ”لن يخبرها أبدًا“.

وأوضح لاعب مانشستر يونايتد: ”الناس يتكهنون بأنني كنت مع هذه الفتاة أو تلك، أو أن هناك أما بديلة. عندما يكبر كريستيانو سأقول له الحقيقة دائمًا لأنه يستحق ذلك، لأنه ابني، لكنني لن أقول ذلك لأن الناس يريدون مني أن أقول“.

ورحب المهاجم بأول توائم بعدها بست سنوات عبر أم بديلة، بينما أنجبت عارضة الأزياء الإسبانية رودريغيز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألانا.

وكتب رونالدو عن أطفاله حديثي الولادة في نفس العام: ”كونك أبًا هي رحلة فريدة وشخصية، شيء غيّرني تمامًا. ”لقد علمتني أشياء عن الحب لم أكن أعرف بوجودها من قبل. لقد أعطتني وجهة نظر مختلفة حول ما هو مهم حقًا في حياتي.

”كوني أبا ورؤية عائلتي تنمو هو بلا شك أعظم شيء لي. قضاء الوقت معهم والتواجد بجانبهم والابتسام والضحك معهم. لقد جلبوا لي الكثير من السعادة والفرح ”.