بدء محادثات بين اليويفا والكونميبول لإقامة بطولة مشتركة‭ ‬لدوري الأمم‬

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أنه يجري محادثات مع اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) لإقامة بطولة مشتركة لدوري الأمم، قد تشهد مشاركة العملاقين البرازيل والأرجنتين.

وعارض اليويفا والكونميبول بشدة مقترح الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين، ومدد الطرفان هذا الأسبوع مذكرة تفاهم بينهما حتى يونيو حزيران 2028.

ومن المقرر أن تلتقي إيطاليا بطلة أوروبا مع الأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا في الأول من يونيو حزيران العام المقبل في لندن.

وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي لوكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، إنه ”يتعاون اليويفا في عدد من المشروعات مع الكونميبول، ومن بينها بطولة مشتركة لدوري الأمم، لكن لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد ولم نتخذ أي قرار“.

البداية بين إيطاليا والأرجنتين.. استحداث بطولة جديدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية باسم "فيناليسيما" https://t.co/DoOtnwNmK0 pic.twitter.com/kVFpuNqQSc — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلن، يوم الأربعاء الماضي، مع نظيره في أمريكا الجنوبية (الكونميبول) أن إيطاليا بطلة أوروبا ستواجه الأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا في الأول من يونيو حزيران 2022 في لندن.

وتمت الموافقة على إقامة المباراة، التي أطلق عليها اسم ”فيناليسيما“.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان: ”يوجد تعاون طويل الأمد بين اليويفا والكونميبول يمكن أن نجده عبر السنوات في مسابقات مثل كأس ارتيميو فرانكي وكأس انتركونتننتال.

”إنه لفخر كبير إعادة إطلاق مثل هذه الكأس المرموقة للمنتخبات، التي ستسعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: ”نحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص جديدة معًا، وننتظر بفارغ الصبر نهائي فيناليسيما في لندن في يونيو 2022“.

”أود أن أشكر أليخاندرو دومينغيز على مشاركته المتفانية في هذا المشروع، وعلى عمله المتميز في قيادة كرة القدم في أمريكا الجنوبية“.

وتغلب الفريقان على صاحب الأرض في المباراة النهائية للكأس القارية، حيث فازت إيطاليا على إنجلترا على استاد ويمبلي في يوليو تموز الماضي، بينما أنهت الأرجنتين 28 عاما من الغياب عن الألقاب بعد فوزها على البرازيل في استاد ماراكانا.

ووقع الاتحادان أيضا مذكرة تفاهم تستمر حتى 30 يونيو 2028.

وفي نفس السياق، قال أليخاندرو دومينغيز رئيس الكونميبول: ”نحن سعداء للغاية بالثمار التي نحصدها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نظرًا للعلاقة الممتازة بين مؤسساتنا، من خلال التوقيع على هذا التجديد والتوسيع لمذكرة التفاهم الخاصة بنا، فإننا نضع الأساس لهذا التعاون الطليق للنمو والتطور بشكل أكبر“.

وأضاف: ”النهائي بين الأرجنتين وإيطاليا في 1 يونيو 2022 في لندن ستنضم إليه أحداث رياضية أخرى رفيعة المستوى، بما يتناسب مع تقاليد كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأوروبا. سيسمح لنا افتتاح مكتبنا المشترك بمواجهة مشاريع جديدة مع رشاقة ونشاط لصالح الملايين من المعجبين في قاراتنا وبقية العالم“.