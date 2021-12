رسميًا: إنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن لتوقفه عن اللعب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقد الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي، بين الطرفين.

وجاء الانفصال بين إنتر ميلان وإريكسن لتوقفه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن، البالغ من العمر 29 عامًا، منذ سقوطه في الملعب في المباراة الافتتاحية للدنمارك خلال الخسارة 1/0 أمام فنلندا، في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب، حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

🖤💙 | CHRIS

ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!

The goals, the victories, those Scudetto celebrations with fans outside San Siro – all this will remain forever in Nerazzurri historypic.twitter.com/wCGPGun4Gd

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 17, 2021