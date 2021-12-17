رسميًا: إنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن لتوقفه عن اللعب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقد الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي، بين الطرفين.

وجاء الانفصال بين إنتر ميلان وإريكسن لتوقفه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن، البالغ من العمر 29 عامًا، منذ سقوطه في الملعب في المباراة الافتتاحية للدنمارك خلال الخسارة 1/0 أمام فنلندا، في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب، حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

🖤💙 | CHRIS ALL THE BEST, @ChrisEriksen8! The goals, the victories, those Scudetto celebrations with fans outside San Siro – all this will remain forever in Nerazzurri historypic.twitter.com/wCGPGun4Gd — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 17, 2021

وجاء في بيان إنتر ميلان: ”يتمنى النادي وعائلة النيرازوري بأكملها كل التوفيق لكريستيان في مستقبله، على الرغم من أن إنتر وكريستيان يفترقان الآن، إلا أن الرابطة لن تنكسر أبدًا، الأوقات الجيدة، الأهداف، الانتصارات، تلك الاحتفالات بالسكوديتو مع المشجعين خارج سان سيرو – كل هذا سيبقى إلى الأبد في تاريخ النيرازوري“.

”ما زلنا نتذكر تلك اللحظة من الإثارة الممزوجة بالتوقعات. عندما تنتظر شيئًا تعرف أنه سيكون جيدًا، فأنت تريد تقريبًا الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى تتمكن من الاستمتاع به أكثر“.

كان كريستيان شخصية رئيسية في مسيرتنا إلى السكوديتو – جهد جماعي ساهم فيه إريكسن برؤيته وحدسه وتمريره وتمريراته وأهدافه ، بما في ذلك بعض الأهداف الكبيرة. ضد نابولي. ضد كروتوني ، فيما أطلق عليه اللقب في النهاية. ثم ركلة حرة رائعة أخرى للاحتفال باللقب في سان سيرو في اليوم الأخير من الموسم.

هذه هي الذكرى الأخيرة، السعيدة، والحزينة لكريستيان على أرض الملعب بقميص الإنتر. لأنه في بعض الأحيان تأخذ الحياة منعطفًا لما هو غير متوقع وترسلك إلى مسار لم تتخيله. كل مشجع إنتر كل مشجع لكرة القدم، نظر في صمت، على أمل رؤيته مرة أخرى في مع زملائه في الفريق، كأبطال لإيطاليا، أمرًا ممتعًا لرؤيته ولن ننساه أبدًا.

ولعب إريكسن مع نادي أودنسة قبل الانضمام إلى أياكس أمستردام، في 2008، حيث أصبح وقتها أيضًا لاعبًا دوليًا، وانتقل إلى توتنهام، في 2013، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وبعدها وقّع لنادي إنتر ميلان العام الماضي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال فرانشيسكو براكونارو عضو اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه لن يسمح لإريكسن باللعب في إيطاليا قبل إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب.

وانتقل إريكسن من توتنهام إلى إنتر ميلان، في يناير 2020، مقابل 20 مليون يورو، وشارك مع النادي الإيطالي في 60 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وصنع 5.

وفي سبتمبر الماضي، استبعد إنتر ميلان كريستيان إريكسن من قائمة الفريق في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن إريكسن شارك في 305 مباريات مع توتنهام، و136 مباراة مع أياكس.