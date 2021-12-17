الصحف الرياضية: كورونا يهاجم ريال مدريد.. رونالدو يواجه إسبانيا.. ومحمد صلاح أوقفهم (صور)

شكل تفشي فيروس كورونا في ريال مدريد، وتأثيره على لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخبار سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وقرعة دوري الأمم الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بفوز ليفربول على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتألق محمد صلاح، وإقصاء خيتافي وغرناطة في الدور الثاني لكأس ملك إسبانيا، ولقاءات نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تفشي فيروس كورونا في ريال مدريد بعد إصابة 6 لاعبين ومساعد المدرب وكتبت: ”الموجة السادسة تهاجم ريال مدريد“.

كما تحدثت عن قرعة دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”البرتغال وسويسرا وجمهورية التشيك منافسو إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”إقصاء خيتافي بخسارة 5/0 وغرناطة ومعاناة ريال بيتيس وفالنسيا رغم التأهل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتطورات صفقة فيران توريس وتسجيل داني ألفيس، وكتبت: ”اعتزال سيرجيو أغويرو يسمح لبرشلونة تسجيل ألفيس في رابطة الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن قرعة دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”البرتغال وسويسرا وجمهورية التشيك منافسو إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بتفشي فيروس كورونا في ريال مدريد، وكتبت: ”تفشي فيروس كورونا في ريال مدريد: 5 حالات إيجابية جديدة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على التعاقدات المنتظرة في برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية وخاصة فيران توريس، وكتبت: ”المفتاح اللعب المالي النظيف“.

كما تحدثت عن انتشار فيروس كورونا في ريال مدريد بإصابة 6 لاعبين ومساعد المدرب وكتبت: ”تفشي فيروس كورونا في ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بين إسبانيا والنرويج وإقصاء غرناطة وخيتافي من الدور الثاني لكأس ملك إسبانيا.

أس

ركزت الصحيفة على تفشي فيروس كورونا في صفوف ريال مدريد بعد إصابة 6 لاعبين وابن المدرب أنشيلوتي، وكتبت: ”فيروس كورونا يضرب ريال مدريد“.

كما تحدثت عن قرعة دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يواجه إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”إقصاء خيتافي وغرناطة“.

كما اهتمت ببطولة العالم لكرة اليد للسيدات ودور نصف النهائي بين إسبانيا والنرويج، وكتبت: ”النرويج الفاصل بيننا وبين النهائي“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير انتشار فيروس كورونا على لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت أنها تركت جدولة اللقاءات في حالة خراب، وكتبت: ”فوضى“.

كما اهتمت بفوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 3/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتألق محمد صلاح، وكتبت: ”محمد صلاح أوقفهم“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”إنجلترا تواجه إيطاليا وألمانيا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع الدولي الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ، وكتبت: ”بنجامين بافارد: قليل من الناس تعرف ما عشته“.

كما تحدثت عن قرعة دوري الأمم الأوروبية ومجموعة فرنسا، وكتبت: ”قرعة متساهلة“.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات بين منتخبي فرنسا والدانمارك، وكتبت: ”منتخب فرنسا ككتلة“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك ليون أمام باريس إف سي في كأس فرنسا، وكتبت: ”أول حاجز لبوس“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على لقاء سالرنيتانا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ضد إنتر“.

كما تحدثت عن نهائيات أمم أفريقيا، وكتبت: ”أمم أفريقيا تؤجل“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دوري الأمم الأوروبية ومجموعة منتخب إيطاليا، وكتبت: ”مجموعة رهيبة لمنتخب إيطاليا مع ألمانيا وإنجلترا“.

كما اهتمت بتأثير قرار باولو ديبالا بشأن تجديد عقده على فترة انتقالات يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس فترة انتقالات مجمدة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل سيدات يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”دخول التاريخ“.

كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع الدنماركي كريستيان إريكسن ولقاء لاتسيو وجنوة في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”لاتسيو – جنوة مع الشكوك حول مشاركة إيموبيلي“.