أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2022/2023 عن مجموعة نارية تجمع 3 منتخبات قوية.

وجاءت نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2022/2023 على النحو التالي:

المجموعة 1: فرنسا، الدانمارك، كرواتيا، النمسا.

المجموعة 2: إسبانيا، البرتغال، سويسرا، التشيك.

المجموعة 3: إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، المجر.

المجموعة 4: بلجيكا، هولندا، بولندا، ويلز.

وستكون هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث فاز منتخب البرتغال في النسخة الأولى، في حين نجح المنتخب الفرنسي في نيل النسخة الثانية.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية، يومي 2 و8 يونيو المقبل، في حين ستُلعب مباريات الجولتين الثالثة والرابعة يومي 8 و14 من نفس الشهر، على أن تقام الجولتان الخامسة والسادسة يومي 22 و27 سبتمبر أيلول القادم.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي يومي 14 و15 يونيو 2023، بينما سيُلعب لقاء تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 18 من الشهر ذاته، ومن ثم مباريات الملحق المؤهل إلى اليورو أيام 21 – 23 و24 – 26 مارس 2024.

وجاءت نتائج القرعة كاملةً كالتالي:

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: لاتفيا، أندورا – (كازاخستان/ مولدوفا)، ليشتنشتاين.

المجموعة الثانية: سان مارينو ، (قبرص/ إستونيا)، مالطا.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: جزر فارو، ليتوانيا، لوكسمبورغ، تركيا.

المجموعة الثانية: (قبرص/ إستونيا)، كوسوفو، اليونان، إيرلندا الشمالية.

المجموعة الثالثة: (كازاخستان/ مولدوفا)، أذربيجان، بيلاروسيا، سلوفاكيا.

المجموعة الرابعة: جبل طارق، جورجيا، مقدونيا الشمالية، بلغاريا.

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: أرمينيا، أيرلندا، إسكتلندا، أوكرانيا.

المجموعة الثانية: ألبانيا، الكيان الصهيوني، روسيا، أيسلندا.

المجموعة الثالثة: مونتينرو، رومانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: سلوفينيا، صربيا، النرويج، السويد.