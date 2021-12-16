تشيفرين يعتذر عن أخطاء قرعة دوري أبطال أوروبا ويوضح سببها

اعتذر السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن الأخطاء التي شابت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت، يوم الإثنين الماضي، في نيون وتسببت في إعادتها.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتمعت عبر الإنترنت، اليوم الخميس، وقدم تشيفرين روايته عما حدث خلال سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيفرين: ”حصلنا على معلومات تفيد بوجود خطأ ما في البرنامج المسؤول عن سحب القرعة، وعقدنا اجتماعا مع الشركة المسؤولة عن البرنامج عبر الهاتف، واقترحوا إعادة القرعة، وأنه لم يكن معروفًا متى حدث الخطأ“.

وأضاف ”قررنا أن نتحلى بالشفافية ونعلن ذلك للتعلم من أجل المستقبل. من السابق لأوانه معرفة العواقب المحتملة. لم يكن خطأ بشريًا، لقد كان خطأ من قبل الاتحاد الأوروبي، ونحن نعتذر للجميع“.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد عقب إعلان اليويفا بطلان القرعة الأصلية بسبب خطأ فني في عملية السحب.

وفي وقت سابق من القرعة، وقع مانشستر يونايتد بالخطأ في مواجهة فياريال رغم أن الفريقين سبق أن كانا في مجموعة واحدة بدور المجموعات. واستمرت الأخطاء حين جاء الدور على تحديد منافس أتلتيكو مدريد، حيث تجاهل البرنامج وضع ورقة مانشستر يونايتد.

واصطدم مانشستر يونايتد في النهاية مع باريس سان جيرمان، بينما تقابل أتلتيكو مع بايرن ميونخ، وريال مدريد في مواجهة بنفيكا قبل إلغاء القرعة بعد شكوى النادي الإسباني، واعترف اليويفا بالخطأ وقرر إعادة سحب القرعة.

وكان ريال مدريد أكثر المتضررين من إعادة القرعة، حيث قال إميليو بوتراغينيو مدير النادي لمحطة النادي التلفزيونية: ”كان ذلك مفاجئا ومؤسفا ومن الصعب للغاية فهم ما حدث. كان الملايين من الناس ينتظرون القرعة“.

سبب الخطأ الفني الذي أدى لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا https://t.co/bK9zBbHP4w pic.twitter.com/iwJNGLKROB — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وفي تقييمه لآخر عامين من عمل الاتحاد قال تشيفرين: ”لقد كان عامًا صعبًا شهد العديد من التحديات في ظل جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ ما يقرب من عامين. فخور جدًا بكرة القدم الأوروبية والمشجعين ووسائل الإعلام ومجتمع كرة القدم بأكمله“.

وتناول رئيس اليويفا موضوع اللعب المالي النظيف، والتغيير الذي سيحدث الموسم المقبل، موضحا ”لقد تحدثت مع رابطة البطولة المحلية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا. سنواصل الحديث لأننا نحتاج إلى التغيير. جميع الأطراف متحمسة جدًا. مهتمون ومتحدون من أجل التغيير. عليك أن تتكيف مع العصر الجديد وأنا متفائل بشأن الاتفاقات التي سنتوصل إليها لأنها شيء مهم للجميع“.

وفيما يتعلق بجدول المباريات، قال رئيس اليويفا: ”نحن نتحدث مع الفيفا. إنه أمر إستراتيجي. علينا أن نناقش ونتشارك ونقرر“.