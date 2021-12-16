الصحف الرياضية: ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتصارعان على مدافع.. ونيوكاسل يتحرك في الميركاتو

شكل إعلان الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة اعتزال كرة القدم وغضب أبرز مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز من انتشار فيروس كورونا وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بنتائج الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا وفوز آرسنال على ويستهام وصعوده للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنح لقب سير للبريطاني لويس هاميلتون وبطولة العالم لكرة اليد للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ثلاثي خط وسط ريال مدريد كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكتبت “ الثلاثي الخالد ”.

كما اهتمت الصحيفة بإعلان سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة اعتزاله كرة القدم وكتبت “ أغويرو وداع بالدموع“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا وتأهل أندية الدرجة الأولى ونصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات وكتبت “ النرويج ضد إسبانيا في نصف النهائي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب برشلونة اعتزال كرة القدم وكتبت “ المرمى يبكي من أجل أغويرو ”.

كما اهتمت بفوز برشلونة للسيدات على كوجي الدنماركي 5-0 في دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت “ العلامة الكاملة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا ”.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات برشلونة المحتملة وكتبت ”ألكسيس سانشيز يرغب في العودة لبرشلونة وأوباميانغ في غرفة الانتظار ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إعلان سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل في القلب وكتبت “ مدح أغويرو ”.

كما تحدثت عن إصابة ثنائي ريال مدريد بفيروس كورونا وكتبت “ إنذار في ريال مدريد : مودريتش ومارسيلو مصابات بفيروس كورونا ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت “ نيوكاسل يعرض 35 مليونا مقابل تربيير في يناير“.

كما اهتمت بنتائج الدور الثاني لكأس ملك إسبانيا وكتبت ”إشبيلية ينجو من الإقصاء بضربات الترجيح ”.

آس

ركزت الصحيفة على صراع باريس سان جيرمان وريال مدريد على المدافع الألماني أنطونيو روديجر وكتبت ”ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتصارعان من أجل روديغير ”.

كما تحدثت عن إعلان سيرجيو أغويرو اعتزاله كرة القدم وكتبت “ أغويرو :“ كان بودي أن أبقى هنا في برشلونة أكثر لكن الأطباء لم يشجعوني ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا وكتبت “ إشبيلية يعبر بضربات الترجيح ”.

كما اهتمت بنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات وكتبت ”النرويج فاز على روسيا وستكون منافس إسبانيا في نصف النهائي ”.

واهتمت الصحيفة أيضا بإصابة لوكا مودريتش ومارسيلو لاعبا ريال مدريد بفيروس كورونا.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على غضب مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من انتشار فيروس كورونا في صفوف اللاعبين والتقنيين وكتبت “ أفضل مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبون من انتشار فيروس كورونا ”.

كما اهتمت بفوز آرسنال على ويستهام يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وصعوده للمركز الرابع وكتبت “ الرجل ربان الخريف ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للسيدات بعد تجاوز منتخب السويد في ربع النهائي وكتبت “ الحماسة الزرقاء ”.

الصحيفة اهتمت بفريق ليل وفترة الانتقالات الشتوية وكتبت “ ليل و فترة الانتقالات الشتوية الخطرة ”.

الصحيفة اهتمت باحتجاج أولمبيك ليون من قرارات الإنضباط بلعب لقاءات دون جمهور وكتبت “ أولاس يصرخ ضد الظلم ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ومطالب مدربه أليغري في سوق الإنتقالات وكتبت “ ماسيميليانو أليغري يريد تعاقدين أبطال ”.

الصحيفة اهتمت بالبريطاني لويس هاميلتون متسابق الفورمولا وان وكتبت “ اليوم الأطول للسير هاميلتون ”.

كورييري ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار إلغاء نهائيات أمم أفريقيا وتأثيرها على لاعبي الأندية الأوروبية الأفارقة وكتبت “ لا تقل أفريقيا ”.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد نابولي عقد عميده أنسيني وكتبت “ أنسيني ونابولي :القرار في يناير ”.

كما اهتمت بمنح البريطاني لويس هاميلتون بطل الفورمولا وان لقب السير في بريطانيا.