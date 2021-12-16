كيف سيوفر برشلونة قيمة التعاقد مع هالاند رغم أزمته المالية؟

وضع برشلونة المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد بدأ النادي بالفعل في اتخاذ خطوة للتعاقد معه، لكن تقف حائلا أمامه الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويدرك خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن التعاقد مع هالاند ليس فقط من شأنه تعزيز أداء ومكانة الفريق على الفور، ولكنه سيساعد أيضًا علامة برشلونة التجارية على العودة إلى القمة، حيث يمثل ضم مهاجم بروسيا دورتموند انقلابًا رئيسيًا لإعادة النادي لسابق عهده، لكن الحقيقة هي أن الأمر لن يكون سهلاً.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن الوضع الاقتصادي لبرشلونة معقد، لذلك سيكون من الضروري الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد التي يمكن الحصول عليها ليكون قادرًا على تقديم عرض يرضي بروسيا دورتموند وهالاند، وأخيراً والأكثر تعقيدًا وكيل أعماله مينو رايولا.

وفي حساب تقديري، ستصل العملية الإجمالية إلى 160-170 مليون يورو على الأقل، وستشمل قيمة الصفقة ما بين 70 و 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الشهير في عقد اللاعب، و50 مليون يورو عمولة رايولا ووالد اللاعب، وأخيراً راتب هالاند الذي قد يصل إلى حوالي 40 مليون يورو سنويا.

قرض غولدمان ساكس وCVC

والواضح أن برشلونة يحتاج إلى تمويل، ويمكن أن يأتي هذا من جهتين: غولدمان ساكس وCVC. سيكون الخيار الأول هو استخدام جزء من قرض غولدمان ساكس ليكون النادي قادرًا على تحمل نفقات الصفقة.

ودعونا نتذكر أن بنك غولدمان ساكس قدم لبرشلونة بالفعل مصدرا للتمويل بقيمة 595 مليون منذ أغسطس/آب لمدة عشر سنوات، على الرغم من أن الخطة بأكملها تبدو أنه لا يمكن تفعيلها إلا إذا قرر برشلونة الموافقة على الاتفاقية مع صندوق الاستثمار المباشر CVC، حيث سيحصل النادي على دفعة من المال ويمكن استثمار 15 ٪ من المبلغ الإجمالي في تطوير الموظفين.

وفي المقابل يمكن أن يعمل جزء كبير آخر (70٪) أيضًا على عدم تمويل مشروع Espai Barça فقط بأموال من مجموعة الاستثمار الأمريكية.

وقد أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا نفسه بالفعل أنه إذا لم يوقع برشلونة الاتفاقية مع CVC، فسيكون التعاقد مع هالاند معقدًا.

وأوضح: ”أعتقد أن التعاقد مع هالاند في الصيف أمر صعب للغاية بالنسبة لبرشلونة، حيث يجب حل العديد من المشاكل بعيدا عن الاتفاقية، إذ توجد الأرقام التي قدموها لتعويض تلك الخسائر والحصول على حد جيد للرواتب، ويتعين عليهم القيام بأشياء كثيرة. قد يساعد الاتفاق مع (CVC) بالتأكيد“.

وصوت 42 ناديا تمثل أندية الدرجتين الأولى والثانية في الليغا باستثناء خمسة أندية بينها برشلونة على صفقة بقيمة 1.994 مليار يورو (2.24 مليار دولار) من صندوق الاستثمار المباشر (CVC) كابيتال بارتنرز في اتفاق هو الأول من نوعه في أوروبا.

واتخذت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو إجراءات قانونية ضد الليغا بسبب هذه الاتفاقية، التي قد يجد النادي الكتالوني نفسه مضطرا لقبولها من أجل توفير المال اللازم للتعاقد مع هالاند.

صناديق الاستثمار جاهزة لمساعدة برشلونة

تلقى برشلونة بالفعل العديد من المقترحات لصناديق الاستثمار التي تدرك أن النادي يمكن أن يستعيد إمكاناته الاقتصادية، وتهتم بالمساعدة في تعاقدات الصيف المقبل وعلى رأسها هالاند الذي سجل هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على جرويتر فورت متذيل ترتيب البوندسليغا يوم الأربعاء، ويقلص الفجوة مع بايرن ميونخ المتصدر إلى ست نقاط.

خفض فاتورة الأجور

يريد برشلونة تفعيل عملية تقليص الرواتب والتمكن من القيام بتعاقدات جديدة بما في ذلك هالاند. وهناك عدة أسماء مطروحة على الطاولة، رغم أن بعضها صعب للغاية بسبب رواتبهم المرتفعة.

ويمثل حل قضايا رواتب لاعبين مثل فيليب كوتينيو وصمويل أومتيتي أولوية بالنسبة لبرشلونة، نظرًا لأنهم يحتلون مكانة عالية للغاية بين رواتب اللاعبين دون تقديم الأداء الأمثل على أرض الملعب.

لاعبان آخران يمكن أن يخففا فاتورة الأجور هما سيرجي روبرتو وعثمان ديمبلي وكلاهما لم يجدد عقده بعد، وإذا لم يفعلا ذلك، فإن برشلونة سيوفر أيضًا مبلغين كبيرين ومهمين.

ومهما كان الأمر، سيواصل برشلونة العمل لإيجاد الصيغة المناسبة للتعاقد مع هالاند، وبالطبع سيتعين عليه في البداية تلبية شروطه.