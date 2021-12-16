هل ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند معا؟

تحدث برنامج “ el chiringuito “ الإسباني عن إمكانية ضم ريال مدريد للفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند مجتمعين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد البرنامج أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد في تصريحات عن قدرة ريال مدريد المالية على جمع النجمين في الفريق الصيف القادم أن إمكانياته المالية تسمح له بالتعاقد معهما معا.

ولن يحتاج ريال مدريد لدفع أي مقابل مالي مقابل ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لكون عقده ينتهي الصيف القادم وبإمكانه التفاوض مع أي فريق بشكل حر بداية من شهر كانون الثاني / يناير القادم.

وقد يضطر ريال مدريد لدفع مبلغ توقيع للاعب وعمولة لوكلاء وممثلي النجم الفرنسي في الصيف القادم فقط.

وبالنسبة للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند فإن الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند يسمح له بالرحيل صيف 2022 مقابل مبلغ يتراوح ما بين 75 و 90 مليون يورو، وهو مبلغ بإمكان ريال مدريد دفعه، بالإضافة لعمولة وكيل أعماله الشهير مينو رايولا التي تتجاوز 50 مليون يورو.

ولا يعاني ريال مدريد من مشكلة نسبة الرواتب التي تحددها رابطة الدوري الإسبانية فالفريق يدفع أقل من المبلغ المسموح له من طرف الرابطة وأموره المالية جيدة.

ويطلب اللاعبان راتبا كبيرا يتجاوز 20 مليون يورو سنويا، لكن إدارة ريال مدريد بإمكانها توفير رواتب عدة لاعبين سيغادرون الصيف القادم لنهاية عقودهم.

وسيرحل الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد الصيف القادم، ويملك الثلاثي رواتب سنوية تفوق 30 مليون يورو يوفرها الفريق لمنحها للنجوم الجدد.

وتبقى مشكلة ريال مدريد بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند في تواجد منافسين أقوياء أبرزهم مانشستر سيتي وغريمه التقليدي برشلونة، بالإضافة لعمولة وكيل أعماله الكبيرة، لكن إدارة الفريق الإسباني بحسب تقارير إعلامية هادئة وتنتظر رغبة اللاعب في تحديد الفريق الذي يرغب في الانتقال إليه.