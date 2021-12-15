صفقة ثلاثية تعيد أليكسيس سانشيز إلى برشلونة بعد 7 سنوات

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، يوم الأربعاء، أن اتفاقا ثلاثيا يمكن أن يقود إلى عودة التشيلي أليكسيس سانشيز إلى برشلونة، بعد سبع سنوات من رحيله، حيث يعمل النادي الكتالوني مع إنتر ميلان وإشبيلية على تنفيذ عملية تخص أول ناديين، ولن يعارضها الثالث.

وستخضع عودة المهاجم التشيلي إلى برشلونة، على أي حال، لموافقة المدير الفني تشافي هرنانديز وذلك بعد عودة داني ألفيس بعد سنوات طويلة أيضا.

وبدأت العملية بسبب حاجة برشلونة للتخلص من لوك دي يونغ، الذي بدأ أساسيا أمام أوساسونا في المباراة الأخيرة في الليغا؛ بسبب إصابة ممفيس ديباي، وأثبت مرة أخرى أنه لا يناسب طريقة لعب برشلونة.

وتمت إعارة المهاجم الهولندي إلى برشلونة من قبل إشبيلية الذي يملك مهاجمين بارزين هما يوسف النصيري ورافا مير، ولهذا كان يبحث عن مخرج لدى يونغ، وحينها وافق المدير الفني الهولندي السابق لبرشلونة رونالد كومان على استعارة مواطنه.

وعلى الرغم من موسمه السيئ في برشلونة، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط، لا يزال لوك دي يونغ يمتلك فرصة للانتقال إلى إنتر ميلان، وهو الأمر الذي لا يعارضه إشبيلية الذي يمتلك اللاعب.

الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل سيسفر عن عودة أليكسيس سانشيز إلى برشلونة مقابل حصول إنتر على خدمات دي يونغ.

أليكسيس يعود بعد سبعة مواسم

ويوافق الإنتر على إعارة المهاجم التشيلي لنادي برشلونة، وذلك بعد مسيرة طويلة للاعب في صفوف آرسنال ومانشستر يونايتد إثر رحيله عن برشلونة.

وانضم سانشيز إلى إنتر في عام 2019 لكنه يشارك قليلا في المباريات، حيث خاض 14 مباراة هذا الموسم، لكنه شارك من البداية في مباراتين فقط وسجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، وقد غاب عن خمس مباريات بسبب مشاكل عضلية.

وترك الكسيس ذكرى جيدة للغاية في برشلونة، وكان محبوبًا من الجماهير في المواسم الثلاثة التي لعبها في كامب نو، حيث خاض 141 مباراة وسجل 47 هدفًا وصنع 35 تمريرة حاسمة.

ويحتاج تشافي إلى مهاجم يمكنه أيضًا اللعب في الجناح، كما أن سانشيز حريص على العودة إلى كامب نو، في ظل اهتمام ماتيو أليماني مدير كرة القدم بالنادي، الذي يدير العملية على قدم وساق، وينتظر الحصول على الضوء الأخضر من تشافي.