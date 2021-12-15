البداية بين إيطاليا والأرجنتين.. استحداث بطولة جديدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية باسم "فيناليسيما"

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ونظيره في أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا بطلة أوروبا ستواجه الأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا في الأول من يونيو حزيران 2022 في لندن.

وتمت الموافقة على إقامة المباراة، التي أطلق عليها اسم ”فيناليسيما“، في سبتمبر أيلول الماضي عقب وقت قصير من رفض اليويفا والكونميبول بشدة خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان: ”يوجد تعاون طويل الأمد بين اليويفا والكونميبول يمكن أن نجده عبر السنوات في مسابقات مثل كأس ارتيميو فرانكي وكأس انتركونتننتال.

”إنه لفخر كبير إعادة إطلاق مثل هذه الكأس المرموقة للمنتخبات، والتي ستسعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: ”نحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص جديدة معًا، وننتظر بفارغ الصبر نهائي فيناليسيما في لندن في يونيو 2022“.

”أود أن أشكر أليخاندرو دومينغيز على مشاركته المتفانية في هذا المشروع، وعلى عمله المتميز في قيادة كرة القدم في أمريكا الجنوبية“.

✨ 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂! ✨ #EURO2020 champions Italy will face #CopaAmerica winners Argentina in London on 1 June 2022! 🤝 UEFA and @CONMEBOL also announce a renewed Memorandum of Understanding, a shared office and the potential organisation of a variety of events. More: ⬇️ — UEFA (@UEFA) December 15, 2021

وتغلب الفريقان على صاحب الأرض في المباراة النهائية للكأس القارية، حيث فازت إيطاليا على إنجلترا على استاد ويمبلي في يوليو تموز الماضي، بينما أنهت الأرجنتين 28 عاما من الغياب عن الألقاب بعد فوزها على البرازيل في استاد ماراكانا.

ووقع الاتحادان أيضا مذكرة تفاهم تستمر حتى 30 يونيو 2028.

وفي نفس السياق، قال أليخاندرو دومينغيز رئيس الكونميبول: ”نحن سعداء للغاية بالثمار التي نحصدها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نظرًا للعلاقة الممتازة بين مؤسساتنا، من خلال التوقيع على هذا التجديد والتوسيع لمذكرة التفاهم الخاصة بنا، فإننا نضع الأساس لهذا التعاون الطليق للنمو والتطور بشكل أكبر“.

وأضاف: ”النهائي بين الأرجنتين وإيطاليا في 1 يونيو 2022 في لندن، ستنضم إليه أحداث رياضية أخرى رفيعة المستوى، بما يتناسب مع تقاليد كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأوروبا. سيسمح لنا افتتاح مكتبنا المشترك بمواجهة مشاريع جديدة مع رشاقة ونشاط لصالح الملايين من المعجبين في قاراتنا وبقية العالم“.

واختتم: ”أود أن أشكر أعضاء مجلس الكونميبول الذين دعموا هذه المبادرة بأقصى تصميم، خاصة الرئيس ألكسندر شيفرين وفريقه من المتعاونين، الذين نتشارك معهم نفس الرؤية حول الأهمية الاستراتيجية لتحالفنا“.