البداية بين إيطاليا والأرجنتين.. استحداث بطولة جديدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية باسم "فيناليسيما"

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ونظيره في أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا بطلة أوروبا ستواجه الأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا في الأول من يونيو حزيران 2022 في لندن.

وتمت الموافقة على إقامة المباراة، التي أطلق عليها اسم ”فيناليسيما“، في سبتمبر أيلول الماضي عقب وقت قصير من رفض اليويفا والكونميبول بشدة خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان: ”يوجد تعاون طويل الأمد بين اليويفا والكونميبول يمكن أن نجده عبر السنوات في مسابقات مثل كأس ارتيميو فرانكي وكأس انتركونتننتال.

”إنه لفخر كبير إعادة إطلاق مثل هذه الكأس المرموقة للمنتخبات، والتي ستسعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: ”نحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص جديدة معًا، وننتظر بفارغ الصبر نهائي فيناليسيما في لندن في يونيو 2022“.

”أود أن أشكر أليخاندرو دومينغيز على مشاركته المتفانية في هذا المشروع، وعلى عمله المتميز في قيادة كرة القدم في أمريكا الجنوبية“.

