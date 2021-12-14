مورينيو يطلب قميص مشجع تعرض لأزمة قلبية.. ويهديه سترته

عرض جوزيه مورينيو مدرب روما إهداء سترته لمشجع نقل إلى مستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام سبيتسيا، يوم الإثنين.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الصادرة في روما، أن المشجع البالغ عمره 23 عاما أصيب بأزمة قلبية خلال الشوط الأول ونقل إلى مستشفى.

وخيم الصمت على مدرجات مشجعي روما لنهاية المباراة، التي انتهت بفوز فريقهم 2-صفر.

وقال مورينيو: ”علمت بهذا الأمر عقب المباراة، وأتمنى له الشفاء العاجل“.

”ليرسل لي قميصه وسيسعدني أن أهدي له سترتي ليرتديها في المباراة المقبلة، هنا في هذه الأجواء الباردة“.

ويحتل روما المركز السادس متأخرا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.