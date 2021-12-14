الصحف الرياضية: فشل قرعة دوري أبطال أوروبا.. وقمة هالاند

شكلت أحداث قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وإعادتها بعد خطأ تقني ومواجهة ريال مدريد لباريس سان جيرمان وقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي ومواجهة نابولي لبرشلونة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات لويس هاميلتون حول خسارته لقب بطولة العالم للفورمولا وان وإمكانية إعلان سيرجيو أغويرو اعتزال كرة القدم هذا الأسبوع وضربة فيروس كورونا لمانشستر يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد لباريس سان جيرمان بعدما وضعته القرعة الأولى في مواجهة بنفيكا وكتبت “ عار “ و “ قنبلة : ريال مدريد – باريس سان جيرمان ”.

كما تحدثت عن نتائج القرعة وباقي لقاء دور الـ16 ومواجهات أتلتيكو مدريد – مانشستر يونايتد و فياريال – يوفنتوس.

كما اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة لنابولي وكتبت “ نابولي هو ما كان ينقص برشلونة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد لباريس سان جيرمان وقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة لنابولي وكتبت “ قنبلتان ”.

كما تحدثت عن تسلم بيدري نجم برشلونة الشاب جائزة الفتى الذهبي ومارتنز لاعبة برشلونة جائزة اللاعبة الذهبية وكتبت “ بيدري ومارتنز من ذهب ”.

الصحيفة اهتمت بقرب إعلان سيرجيو أغويرو عن اعتزاله كرة القدم وكتبت “ سيرجيو أغويرو سيعلن اعتزال كرة القدم ”.

كما اهتمت بلقاء برشلونة و بوكاجونيورز على كأس مارادونا في السعودية وكتبت “ برشلونة يلعب لقاء تكريم مارادونا في السعودية ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اجتماع خوان لابورتا رئيس برشلونة بمينو رايولا وكيل أعمال إيرلينغ هالاند وكتبت “ قمة هالاند ”.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا المعادة و قرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت “ قنابل فاشلة ”.

الصحيفة اهتمت بتتويج بيدري بجائزة الفتى الذهبي واللاعبة ماتنز بجائزة اللاعبة الذهبية ولقاء برشلونة أمام بوكاجونيوز في السعودية وكتبت “ داني ألفيس يبدأ برفقة برشلونة بمواجهة بوكاجونيورز .“.

آس

ركزت الصحيفة على إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد لباريس سان جيرمان وكتبت ”قرعة فاشلة وقنبلة“.

كما تحدثت عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم واحد في رياضة التنس وكتبت ”ديوكوفيتش الرقم 1 في آس“

الصحيفة اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة لنابولي وكتبت ”برشلونة لا يحصل على الورود في القرعة“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات البريطاني لويس هاميلتون بشأن خسارته لقب بطولة العالم للفورمولا وان وكتبت “ لويس هاميلتون: لقد تم التلاعب في السباق ”.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وإعادة القرعة بسبب خطأ تقني.

الصحيفة اهتمت بانتشار فيروس كورونا في مانشستر يونايتد وكتبت “ ضربة كوفيد: مانشستر يونايتد يرغب في إلغاء لقائه أمام برينتفورد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أحداث قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وإعادتها بسبب خطأ تقني وكتبت “ فشل القرعة ”

كما اهتمت ببطولة العالم لكرة اليد للسيدات وكتبت “ السويد لفرنسا في ربع النهائي ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على أحداث قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وإعادتها بعد خطأ تقني وأعطت مواجهة إنتر ميلانو لفريق ليفربول ويوفنتوس لفياريال وكتبت “ عبث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصفع أنتر ميلانو من أياكس إلى ليفربول عقاب دوري الأبطال ويوفنتوس مع فياريال ”.

كما تحدثت عن قرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت ”نابولي – برشلونة وبورتو – لاتسيو ”.

الصحيفة اهتمت بفوز روما على سبيزيا 2-0 في الدوري الإيطالي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب خطأ تقني وكتبت “ فياريال – يوفنتوس و أنتر ميلانو – ليفربول: مهزلة قرعة دوري الأبطال ”.

كما اهتمت بتسليم بيدري نجم برشلونة الشاب جائزة الفتى الذهبي وكتبت “ بيدري الذهبي ”.