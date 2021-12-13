دوري أبطال أوروبا.. هل يواجه مبابي ريال مدريد بعد التوقيع له بالفعل؟

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان قد تصبح تاريخية في حال انتقل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان للنادي الملكي ومواجهته بقميص النادي الفرنسي.

وكان ريال مدريد أحد أكبر المتضررين من خطأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) خلال إجراء القرعة في نيون بسويسرا يوم الاثنين لأنه بدلا من مواجهة بنفيكا البرتغالي السهل نسبيا ضرب موعدا ثقيلا مع ليونيل ميسي ورفاقه.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في مواجهة من العيار الثقيل عقب إعلان الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بطلان القرعة الأصلية بسبب خطأ فني في عملية السحب.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه بالإضافة للتنافس الرياضي بين فريقين من أقوى الفرق في أوروبا زاد وضع مبابي من تعقيد وصعوبة المواجهة، حيث يمكن للمهاجم الدولي الفرنسي أن يواجه ريال مدريد وهو لاعب في النادي الملكي بالفعل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران 2022، بحيث يكون حراً في التفاوض مع أي ناد اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2022، أو بمعنى آخر، بحلول وقت المواجهة بين الفريقين من المحتمل أن يكون الفرنسي قد وقع بالفعل عقده مع النادي الملكي.

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في 15 و16 و22 و23 فبراير/ شباط المقبل على أن تقام مباريات العودة في 8 و9 و15 و16 مارس/ اذار 2022.

ويجب أن نتذكر أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في الصيف الماضي بالفعل، لكن النادي الباريسي رفض عرضًا بقيمة 200 مليون يورو.

واعترف مبابي نفسه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه طلب المغادرة في يوليو/ تموز، وبالنظر إلى كل هذا، فإن هجوم ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان على ريال مدريد وضرورة معاقبة النادي الإسباني تعني أن النادي الملكي لن يتهاون في التعاقد مع مبابي.

ومن غير المستبعد أن يسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في يناير المقبل بعد الجهد الذي بذله الصيف الماضي بالفعل خاصة وأن اللاعب سيصبح متاح مجانا ومن غير المنطقي تدعيم منافس مباشر ماليًا عندما لا يتبقى سوى ستة أشهر قبل أن يتمكن اللاعب من الرحيل مجانًا.

ومن ناحية أخرى، يبدو من غير المعقول أن ينفتح باريس سان جيرمان، بعد موقفه المتصلب في الصيف، للتفاوض من أجل بيع هدافه الشاب بحيث تكون أول مباراة أوروبية له مع ريال مدريد في بارك دي برينس ضد باريس سان جيرمان نفسه.