مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن المواعيد النهائية لمباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

وأجريت اليوم الإثنين قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي شهدت وقوع باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في مواجهة من العيار الثقيل.

بينما سيلعب مانشستر يونايتد مع أتليتيكو مدريد عقب إعلان الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بطلان القرعة الأصلية بسبب خطأ فني في عملية السحب اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، وقع يونايتد بالخطأ في مواجهة فياريال رغم أن الفريقين سبق أن كانا في مجموعة واحدة بدور المجموعات. واستمرت الأخطاء حين جاء الدور على تحديد منافس أتليتيكو مدريد حيث تجاهل البرنامج وضع ورقة مانشستر يونايتد.

واصطدم يونايتد في النهاية مع باريس سان جيرمان بينما تقابل أتليتيكو مع بايرن ميونيخ قبل إلغاء القرعة بعد شكوى النادي الإسباني واعترف اليويفا بالخطأ وقرر إعادة سحب القرعة.

القرعة الجديدة أسفرت عن مباريات نارية، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يلعب إنتر ميلان الإيطالي أمام ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما يلاقي سالزبورغ النمساوي بايرن ميونخ الألماني، سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في حين سيلعب بنفيكا البرتغالي أمام أياكس الهولندي، وتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.

وحدث في القرعة الأولى أن نسي القائمون عليها وضع كرة نادي مانشستر يونايتد عند عملية سحب خصم أتلتيكو مدريد، ما جعل عملية سحب القرعة باطلة.

وفيما يلي الجدول الكامل لمباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا:

مباريات الذهاب

الثلاثاء – 15 فبراير 2022

باريس سان جيرمان * ريال مدريد

سبورتنغ لشبونة * مانشستر سيتي

الأربعاء – 16 فبراير 2022

إنتر ميلان * ليفربول

سالزبورغ * بايرن ميونخ

الثلاثاء – 22 فبراير 2022

تشيلسي * ليل

فياريال * يوفنتوس

الأربعاء 23 فبراير 2022

أتلتيكو مدريد * مانشستر يونايتد

بنفيكا * أياكس

مباريات الإياب

الثلاثاء 8 مارس 2022

ليفربول * إنتر ميلان

بايرن ميونخ * سالزبورغ

الأربعاء 9 مارس 2022

ريال مدريد * باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي * سبورتنغ لشبونة

الثلاثاء 15 مارس 2022

مانشستر يونايتد * أتلتيكو مدريد

أياكس * بنفيكا

الأربعاء 16 مارس 2022

ليل * تشيلسي

يوفنتوس * فياريال