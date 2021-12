نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (المعادة)

أسفرت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي نتائج القرعة المعادة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا:

ريد بول سالزبورغ VS بايرن ميونخ.

سبورتينغ لشبونة VS مانشستر سيتي.

بنفيكا VS أياكس.

تشيلسي VS ليل.

أتلتيكو مدريد VS مانشستر يونايتد.

فياريال VS يوفنتوس.

إنتر ميلان VS ليفربول.

باريس سان جيرمان VS ريال مدريد.

وسيعود المدافع الإسباني سيرجو راموس مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، إلى سانتياغو برنابيو، لمواجهة الميرنغي في دور الـ16.

في حين سيلعب محمد صلاح مع ليفربول أمام إنتر ميلان بطل الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، بينما سيعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد بعد أن خاض مباريات ديربي العاصمة الإسباني 9 سنوات عندما كان مع ريال مدريد.

وكانت القرعة قد أجريت في وقت سابق لكنها شهدت وجود خطأ، بعدما تم وضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، حيث تواجدا في دور المجموعات..

وسحب الروسي أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر أرشافين لإعادة السحب مرة أخرى، وخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي وهو أيضا أمر لا تسح به اللوائح لأن اليونايتد والسيتي من دولة واحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، أعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال، إذ تقام أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022، (مباريات الإياب).

كما قرر يويفا، إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي، في حالة انتهاء المباراتين (ذهابًا وعودة) بنتيجة التعادل، بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، وإذا استمر التعادل، ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.

احتجاج ريال مدريد

واحتج ريال مدريد على قرار إعادة القرعة ويرى أكثر فريق تتويجا بدوري أبطال أوروبا (13 مرة) أن الخطأ حدث بعد سحب اسمه أمام بنفيكا البرتغالي في دوري الـ16.