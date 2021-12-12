ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يكتسح كالياري برباعية ويعتلي الصدارة

اعتلى إنتر ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل لاوتارو مارتينيز هدفين ليقود فريقه لفوز كبير 4-صفر على كالياري في سان سيرو اليوم الأحد.

وهيمن حامل اللقب على المباراة من البداية للنهاية ليحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري بعدما افتتح المهاجم الأرجنتيني مارتينيز التسجيل بضربة رأس قوية في الدقيقة 29.

وكاد مارتينيز أن يضاعف النتيجة قبل الاستراحة لكن حارس الضيوف تصدى لمحاولته من ركلة جزاء.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلا لتسجيل الهدف الثاني، حيث أطلق أليكسيس سانشيز، في مشاركة نادرة من البداية، تسديدة مباشرة في المرمى بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وانهار كالياري بعدها ليضيف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثالث.

وأكمل مارتينيز الرباعية في الدقيقة 68 بتسديدة متقنية بعدما سيطر على تمريرة طويلة من نيكولو باريلا، بينما أهدر إنتر عدة فرص اخرى كانت كفيلة بزيادة الأهداف.

واستفاد إنتر من إهدار ميلان ونابولي للنقاط في هذه الجولة ليتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان بينما تراجع كالياري للمركز 19 بعشر نقاط من 17 مباراة.

نابولي يسقط في فخ الهزيمة

سقط فريق نابولي في فخ الخسارة أمام ضيفه إمبولي 0-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز ساسولو على لاتسيو 2-1 وأتالانتا على هيلاس فيرونا 2-1 وتورينو على بولونيا 2 -1.

ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه باتريك كوتروني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع إمبولي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد نابولي عند36 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز ساسولو على لاتسيو 2-1.

ورفع ساسولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد لاتسيو عند25 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: