ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام فينيزيا

سقط يوفنتوس في فخ التعادل مع مضيفه فينيزيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

تقدم ألفارو موراتا ليوفنتوس في الدقيقة 32، فيما سجل ماتيا أرامو التعادل لفينيزيا في الدقيقة 55.

بهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة بالمركز السادس، فيما رفع فينيزيا رصيده إلى 16 نقطة بالمركز السادس عشر.

وتعرض يوفنتوس لضربة مبكرة بعدما خرج الأرجنتيني باولو ديبالا من المباراة بعد مرور 12 دقيقة فقط متأثرًا بإصابة، ليحل محله البرازيلي كايو جورجي.

ويعاني يوفنتوس من العديد من الإصابات بالفترة الأخيرة، والتي تضرب بعض لاعبي البيانكونيري المهمين، وآخرهم الإيطالي فيديريكو كييزا، الذي سيغيب عن اليوفي حتى نهاية عام 2021.

وفي الدقيقة 32 انطلق بيليغريني من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة، قابلها ألفارو موراتا بشكل مميز ليحولها في شباك روميرو.

وتمكن أرامو من تعديل النتيجة لفينزيا بالدقيقة 55 من المباراة، بعد عدة تمريرات للكرة حتى وصلت إلى ماتيا أرامو، الذي أطلق تصويبة رائعة من خط منطقة الجزاء لتسكن شباك تشيزني.

وكان فريق السيدة العجوز قد نجح في تصدر المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مالمو السويدي، مساء الأربعاء الماضي، بعد تعادل منافسه تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي بنتيجة 3 – 3.