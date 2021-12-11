الصحف الرياضية: مزاد هالاند.. خطة هجوم برشلونة.. وسامبا في ديربي مدريد (صور)

شكلت لقاءات، السبت، في الدوريات الأوروبية والمزاد المفتوح بين الأندية الكبرى لضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بعودة ستيفن جيرارد لأنفليد لمواجهة ليفربول كمدرب لأستون فيلا وخطة برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية وسباق أبو ظبي للفورمولا 1 وفوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة على ريال مدريد و ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اللاعبين البرازيليين في ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”سامبا في ديربي مدريد“.

الصحيفة تحدثت عن لقاءات السبت في الدوري الإسباني.

كما اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على الأندية المهتمة بضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وكتبت: ”مزاد هالاند“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة على ريال مدريد، وكتبت: ”ميروتيتش كبير يهزم ريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بفترة غياب أنسو فاتي وخطة برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي، وكتبت: ”أنسو فاتي حتى 2022″ و“هناك خطة لبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على خطة برشلونة لتعزيز هجومه من خلال عدة لاعبين كافاني وفيران توريس، وكتبت: ”خطة الهجوم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة على ريال مدريد وكتبت: ”حفل المتصدر في إل بالو“.

الصحيفة اهتمت بموافقة الأندية على الاتفاقية مع صندوق الاستثمار خلال تصويت رابطة الدوري الإسباني.

أس

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد برسم الدوري الإسباني من خلال حوار مع سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيريزو: نحن فريق فائز“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة على ريال مدريد، وكتبت: ”قانون ميروفيتش“.

الصحيفة اهتمت بالصراع بين هاميلتون فيرستابن على لقب بطولة العالم للفورمولا وان في جائزة أبو ظبي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”موكلي أكبر من مانشستر يونايتد“ و“مينو ريولا الوكيل الكبير قال لمانشستر يونايتد إنهم ليسوا كبارا بما يكفي للتعاقد مع هالاند“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة ستيفن جيرارد لأنفليد لمواجهة ليفربول كمدرب لأستون فيلا، وكتبت: ”احتفال“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز نانت على لانس 3/1 في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

كما اهتمت بجائزة أبوظبي للفولارمولا 1 والتي تحسم اللقب بين هاميلتون فيرستابن، وكتبت: ”تحت مراقبة عالية“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على لقاء فينيزيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”آليغري يصطاد آرثر“.

كما اهتمت بالصراع على صدارة الدوري الإيطالي بين 4 أندية، وكتبت: ”مقاعد ذهبية للعامل لقب الدوري الإيطالي“.

الصحيفة اهتمت بصراع هاميلتون فيرستابن على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 في جائزة أبو ظبي.