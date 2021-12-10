فيروس كورونا يهدد بإنهاء مسيرة كيميش نجم بايرن ميونخ مبكرًا

يعاني يوشوا كيميش مدافع بايرن ميونخ من أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا قد تؤثر على مسيرته في الملاعب، حيث يعاني حاليًا من مشاكل في الرئة، وسيغيب عن النادي البافاري في نهاية النصف الأول من الموسم.

وقال عالم الرياضة الدكتور إنغو فوربوزة من جامعة الرياضة الألمانية في كولونيا لصحيفة ”بيلد“ الألمانية عن حالة الدولي الألماني البالغ من العمر 26 عامًا ”إن نجم بايرن ميونخ يعاني الآن من مشاكل في الرئة بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيغيب لبقية النصف الأول من الموسم، ويعاني تحديدًا من ”ارتشاح طفيف في الرئتين“.

وأضاف البروفسور فوربوزة: ”يمكن أن يكون ارتشاح الرئتين ناتجًا عن التهاب رئوي، أو يمكن أن يكون الارتشاح نسيجًا خلويًا، وغالبًا ما تصبح الرئتان سميكتين“.

وأعلن بايرن ميونخ عن ”مشكلة طفيفة“ حتى لا يضطر إلى تحديد سبب ذلك بالضبط، وفيما يقرب من 80% من الحالات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا يحدث ذلك.

بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن #كيميش يُعاني من الإصابة في الرباط الجانبي للركبة.. وسوف يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.#إرم_سبورت pic.twitter.com/3rRWTQjmAj — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2020

ماذا يحدث بعد ذلك بالضبط في الجسم؟

وأضاف فوربوزة: ”نتيجة للارتشاح فإن حجم الرئة لم يعد متاحًا إلى أقصى حد، ويتفاعل الجسم مع الارتشاح، لذلك من المتوقع حدوث التهاب، وإذا كانت الحالة في وضع متأخر، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة بما في ذلك التهاب عضلة القلب“.

ووفقًا لأستاذ الرياضة، فإن الرياضيين أكثر عرضة لهذا، مضيفًا: ”نعرف أن الرياضيين لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالتهاب عضلة القلب لأنهم غالبًا ما يبدأون مسيرتهم مبكرًا جدًا ولا يعالجون الالتهابات بشكل صحيح، ولأنهم يصلون إلى حدودهم القصوى بشكل أسرع، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية، ويجب علاج العدوى، وهذا هو السبب في أن الاستراحة الآن مناسبة تمامًا لكيميش، ويجب الإبقاء على الأعضاء الأخرى بصحة تامة حتى لا تؤثر على القلب“.

وتحت أي ظرف من الظروف، لا ينبغي أن يبدأ كيميش في العودة لممارسة التدريبات مبكرًا، وأوضح فوربوزة: هناك خطر يتمثل في أن وظائف الرئة ستتعطل على المدى الطويل، ويتم تدمير هذا النسيج، وأن العدوى ورد الفعل المناعي ينعكسان في الأعضاء الأخرى وينتشران، وقد يواجه كيميش مشاكل في مفاصله، وسيكون ذلك أهون الشرين، وقد يكون الشر الأكبر هو الأعضاء الأخرى، وبما أن القلب يرتبط مع الرئتين ارتباطًا وثيقًا فإن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب يكون أكبر بشكل ملحوظ، وهذه نتيجة خطيرة لأي لاعب ورياضي“.

وتابع فوربوزة: “يحتاج كيميش إلى الراحة الآن، ويجب ألا يكون هناك أي مشاكل في الرئتين ناتجة عن التهاب لم يلتئم، وستكون لذلك عواقب طويلة المدى، ولسوء الحظ أخطأ كيميش بعدم التطعيم ضد فيروس كورونا لأن التطعيم كان يمكن أن يتجنب كل هذه العواقب“.

وغاب الدولي الألماني عن مباريات فريقه الأخيرة سواء في البوندلسيغا أو دوري أبطال أوروبا، ولن يعود قبل نهاية عطلة التوقف الشتوية.