رايولا: مستقبل هالاند ينحصر بين 4 أندية

تحدث مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني، عن وجهة موكله وإمكانية انتقاله في السوق الشتوي المقبل.

وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع ”سبورت 1“ الألماني: ”هالاند يمكنه اتخاذ خطوة جديدة، بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية الكبيرة التي يمكن الذهاب إليها“.

Delighted this man @ErlingHaaland will make his debut on #MNF tonight! #EVEARS pic.twitter.com/RZ1VMVtQRQ

— Jamie Carragher (@Carra23) December 6, 2021