رايولا: مستقبل هالاند ينحصر بين 4 أندية

تحدث مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني، عن وجهة موكله وإمكانية انتقاله في السوق الشتوي المقبل.

وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع ”سبورت 1“ الألماني: ”هالاند يمكنه اتخاذ خطوة جديدة، بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية الكبيرة التي يمكن الذهاب إليها“.

وأضاف: ”فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات في السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من مانشستر يونايتد“.

وتابع رايولا: ”عندما انتقل هالاند لبروسيا دورتموند كنا نعلم جميعا أن خطوة انتقاله لناد آخر ستأتي“.

وأتم وكيل هالاند: ”هالاند قد يرحل الصيف المقبل أو الذي يليه، الاحتمال الأكبر الصيف المقبل، سنرى ما سيحدث، سننقل لإدارة دورتموند موقفنا وننتظر وجهة نظرهم“.

وأشار رايولا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

Hernandez wanted none of it with @ErlingHaaland 😅 pic.twitter.com/B7XjhJrNKV — ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2021

وقال رايولا: ”بالتأكيد كان بيع هالاند الصيف الماضي أفضل بالنسبة لبروسيا دورتموند من الناحية المالية، لكن إدارة الفريق فضلت مراعاة مصالح النادي والفريق واحترام رغبة الجماهير“.

وواصل الوكيل الشهير: ”صيف 2022 سيكون غريبا جدا، سنلعب لمدة شهر ونصف ثم ستتوقف الدوريات لإقامة كأس العالم في قطر“.

وبسؤاله عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، رفض رايولا الكشف عن قيمته وأكد أنه أمر خاص بينه واللاعب.

وختم: ”نحن وبروسيا دورتموند نعرف بالضبط ما يجب أن يحدث، لقد قمنا بتنظيم الأمور بشكل واضح للغاية ولدينا دائما اتصال مفتوح مع مسؤولي النادي الألماني، ونتعامل مع بعضنا بعضا بأمانة، هذا أهم بكثير من أي شيء مكتوب“.

وسجل هالاند 17 هدفا وصنع 4 في 13 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي لكن الفريق انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو ويمتد عقده مع النادي الألماني حتى يونيو 2024.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن هالاند سجل 74 هدفا وصنع 19 في 72 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وقبل أيام قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن بروسيا دورتموند بدأ البحث عن مهاجم قوي لتعويض هالاند، واستقر على داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي.