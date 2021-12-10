الصحف الرياضية: تشافي ينفجر.. الهجوم الأخير على روديغر.. وبرشلونة انهيار تام (صور)

شكل تأهل فياريال لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومخلفات إقصاء برشلونة من دور المجموعات والمنافسين المحتمل مواجهتهم في لقاء فاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وتطورات رغبة ريال مدريد في ضم المدافع الألماني أنطونيو روديغر واقتراب برشلونة من ضم فيران توريس وأوكسجين يوفنتوس بعد التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على محاولة ريال مدريد ضم المدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي، وكتبت: ”الهجوم الأخير من أجل روديغر“.

كما تحدثت عن خطف فياريال البطاقة الأخيرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلانتا 3/2، وكتبت:“ فياريال الثالث في دور الـ16″.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال سوسيداد للدور القادم من مسابقة الدوري الأوروبي بعد فوزه على آيندهوفن 3/0، وكتبت: ”أويارزابال ختم على بطاقة المرور“.

كما اهتمت بهزيمة ريال بيتيس 2/3 أمام سيلتك في منافسات الدوري الأوروبي، لينهي دور المجموعات ثانيا ويتأهل للدور القادم.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات محاولة برشلونة ضم فيران توريس لاعب مانشستر سيتي وكتبت: ”فيران توريس على بعد خطوة“.

كما تحدثت عن منافسي برشلونة المحتملين في الدوري الأوروبي، وكتبت: ”نابولي ولاتسيو هما المنافسان الأخطر في الدوري الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل فياريال لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتالانتا 3/2 وكتبت: ”فياريال يتأهل لدور الـ16 من الباب الكبير“.

كما اهتمت بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”كلاسيكو لتحديد المتصدر في أوروبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وضع برشلونة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تشافي ينفجر“.

كما تحدثت عن منافسي برشلونة في الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”المنافسون الستة المحتملون في الدوري الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل فياريال لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتالانتا 3/2، وكتبت: ”الغواصات الصفراء في دور الـ16“.

كما اهتمت بتأهل ريال سوسيداد للدور القادم من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”أويارزابال وريال سوسيداد لا يخطئان“.

أس

ركزت الصحيفة على خروج برشلونة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الانهيار التام“.

كما تحدثت عن مستويات قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”وعاءان خطيران“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال سوسيداد للدور القادم في الدوري الأوروبي بعد الفوز على آيندهوفن 3/2 وهزيمة ريال بيتيس أمام سيلتك 3/2، لكنه تأهل بدوره للدور القادم“.

كما اهتمت الصحيفة بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”كلاسيكو عظيم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على جائزة أبو ظبي للفورمولا وان، والتي تحسم لقب بطولة العالم بين هاميلتون وفيرستابن.

كما اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على لوكوموتيف موسكو 1/0 وإنهاء الدوري الأوروبي في المركز الثالث لينتقل لمسابقة المؤتمر الأوروبي، وكتبت:“أولمبيك مارسيليا سيختبر مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على خروج أتالانتا من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام فياريال 3/2، وكتبت: ”القلب لا يكفي“.

كما تحدثت عن يوفنتوس بعد التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أوكسجين يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بتأهل لاتسيو ونابولي للدور القادم من الدوري الأوروبي وروما لدور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”نابولي نعم ولاتسيو نعم وروما إلى دور الـ 16“.

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل نابولي للدور القادم من الدوري الأوروبي بعد الفوز على ليستر سيتي 3/2 وكتبت: ”نابولي رصاصة واحدة“.

كما اهتمت بتأهل روما متصدرا لمجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي وبلوغه مباشرة دور الـ16، وكتبت: ”روما ضربة مزدوجة والمركز الأول“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء أتالانتا من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فياريال 3/2 وكتبت: ”تأهل فياريال وأتالانتا للدوري الأوروبي“.