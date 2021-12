فياريال يتخطى أتلانتا ويكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

أصبح فياريال آخر الفرق المتأهلة لدور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل الدولي الهولندي أرنو دانيوما ثنائية، ليقود الفريق للفوز 3-2 على مضيفه أتلانتا في مباراته الأخيرة بالمجموعة السادسة التي أعيد ترتيب موعدها اليوم الخميس.

وكان من المفترض أن تقام المباراة أمس الأربعاء، لكنها تأجلت بسبب الثلوج.

ولم يهدر فياريال الوقت ليمنح نفسه الأفضلية، بعد أن هز دانيوما الشباك بعد ثلاث دقائق. واستحوذ أتلانتا أكثر على الكرة في المباراة التي أقيمت في برجامو، وسدد الكثير من المحاولات على المرمى، لكنه دفع غاليا ثمن إضاعة الفرص بعد أن جعل إتيان كابو النتيجة 2-صفر قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

وكان صاحب الضيافة يعرف جيدا أن الفوز فقط يمنحه بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة لدور الستة عشر بعد مانشستر يونايتد، ونزل الشوط الثاني بكل ثقله.

لكن دانيوما حسم النتيجة في الدقيقة 51 بهدف جميل.

ومنح البديل رسلان مالينوفسكي بعض الأمل للفريق الإيطالي في العودة في النتيجة، بعدما هز الشباك قبل 19 دقيقة من النهاية.

وسجل دوفان زاباتا الهدف الثاني لفريق أتلانتا بشكل رائع، لكنه لم يكن كافيا ليخطف فياريال بطاقة التأهل متفوقا بأربع نقاط على الفريق الإيطالي، الذي سيتحول للعب في الدوري الأوروبي.

