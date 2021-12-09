ابنة بيليه تكشف تطورات الوضع الصحي لوالدها

قالت كيلي ناسيمنتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن والدها الذي يعالج في المستشفى بسبب إصابته بسرطان القولون سيعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء هذا المناسبة مع الأسرة.

وكان بيليه (81 عاما) المتوج بكأس العالم ثلاث مرات قد خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر أيلول الماضي وقضى نحو شهر تحت الرعاية، لكنه أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو يوم الأربعاء لاستكمال العلاج.

وقال المستشفى بعد العملية إن بيليه لا يزال بحاجة للخضوع للعلاج الكيميائي، بعد العملية الجراحية.

وقالت الابنة عبر ”إنستغرام“: سيعود إلى المنزل في غضون يومين أو ثلاثة للاستمتاع بعيد الميلاد مع الأسرة، هذه الخطوة لم تكن مفاجأة بل كانت مقررة سلفا وهي تأتي في إطار استكمال العلاج.

View this post on Instagram A post shared by Kely Nascimento (@iamkelynascimento)

وعانى لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس والبرازيل السابق من مشاكل صحية خلال العقد الماضي خاصة في الفخذ.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 مع البرازيل، وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية وتجاوزت شهرته اللعبة ليصبح من أكثر الوجوه شهرة على هذا الكوكب.

يذكر أن بيليه، البالغ 81 عاما، دخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق البالغ من العمر 81 عاما للجراحة في الرابع من الشهر الحالي، بعد اكتشاف الورم خلال فحص طبي روتيني.

وغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، لكنه تعافى بشكل جيد عقب نقله إلى غرفة خاصة.

وسمحت مستشفى ألبرت أينشتاين، لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بالمغادرة، بعد تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.

وأكمل بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، 81 عاما في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وعانى بيليه من سلسلة من المشاكل الصحية خلال العقد الأخير، خاصة في الفخذ ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يظهر بيليه كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.