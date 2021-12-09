الصحف الرياضية: انهيار.. برشلونة تحت الصفر.. إلى الجحيم

شكل خروج برشلونة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ونتائج لقاءات الأربعاء والتي شهدت _أيضا_ إقصاء إشبيلية وتأهل ليل الفرنسي واحتلال يوفنتوس المركز الأول على حساب تشيلسي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأجيل الثلوج للقاء أتلانتا وفياريال ولقاءات الدوري الأوروبي والعقوبات الخاصة بأعمال الشغب في الملاعب الفرنسية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 3-0 وإقصائه من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت “ انهيار ”.

كما تحدثت عن هزيمة إشبيلية 1-0 أمام ريد سالزبورغ وخروجه من دوري المجموعات وكتبت ”ضربة قوية لإشبيلية ”.

الصحيفة اهتمت بتأجيل لقاء فياريال وأتلانتا بسبب الثلوج ولقاءات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي وكتبت عن لقاء ريال سوسيداد و إيندهوفن “ بالنسبة لريال سوسيداد الفوز وحده يساوي التأهل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 3-0 وخروجه من دوري أبطال أوروبا وكتبت ”وداع حزين لدوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت الصحيفة عن خروج إشبيلية بعد خسارته أمام ريد بول سالزبورغ 1-0 وتأجيل لقاء الحسم بين أتلانتا وفياريال بسبب الثلوج وكتبت “ إشبيلية يسقط أمام سالزبورغ ويغادر دوري الأبطال “ و “ فياريال لم يلعب بسبب الثلوج ”.

كما اهتمت برغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مدافع تشيلسي الدولي الألماني روديغر وكتبت ”ريال مدريد ربط بالفعل روديغر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة 3-0 أمام بايرن ميونخ وخروجه من دوري أبطال أوروبا وكتبت ”تحت الصفر ”.

كما تحدثت عن إقصاء إشبيلية بعد خسارته أمام ريد بول سالزبورغ وكتبت “ فريق لوبيتيجي خارج دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بتأجيل لقاء أتلانتا وفياريال في دوري الأبطال وكتبت ”تأجيل بسبب الثلوج ويلعب اليوم من أجل إنقاذ نقطة ”.

كما اهتمت بلقاء ريال سوسيداد وإيندهوفن في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت “ ريال سوسيداد مجبر على الفوز للتأهل“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة 3-0 أمام بايرن ميونخ وخروجه من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى لعب بطولة الدوري الأوروبي وكتبت “ إلى الجحيم ”.

كما تحدثت عن هزيمة إشبيلية أمام ريد بول سالزبورغ 1-0 وخروجه من دوري المجموعات وتأجيل اللقاء الحاسم بين أتلانتا وفياريال وكتبت “ إشبيلية يبقى فارغا “ و “ الثلوج تطيل المؤامرة ”.

كما اهتمت الصحيفة بديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت ”بنزيما يسارع الزمن وسيميوني يستعيد قلوب الدفاع“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال سوسيداد وايندهوفن في الدوري الأوروبي وكتبت “ أكون أو لا أكون في أسوأ فترة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل أمام فولفسبورغ 3-1 وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا متصدرا مجموعته وكتبت “ ليل الأبطال ”

كما تحدثت عن العقوبات الخاصة بالشغب في الملاعب الفرنسية وكتبت ”الظلم بالنسبة للجميع“

الصحيفة اهتمت بهزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 3-0 وخروجه من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت “ كابوس برشلونة ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تصدر يوفنتوس مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مالمو 1-0 وتعادل تشيلسي أمام زينت سانت بطرسبورغ 2-2 وكتبت “ أليغري إنها أعياد الميلاد ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء نابولي أمام ليستر سيتي في الدوري الأوروبي وكتبت “ نابولي مع الروح ”.

كما اهتمت بلقاء روما وسيسكا صوفيا في دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت “ روما مورينيو تنضج: تريد لقب دوري المؤتمر الأوروبي ”.

الصحيفة اهتمت _أيضا_ بذكرى وفاة النجم السابق باولو روسي هداف كأس العالم 1982.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على مالمو 1-0 وتأهله متصدرا مجموعته في دوري أبطال أوروبا مستفيدا من تعادل تشيلسي أمام زينت سانت بطرسبوغ وكتبت “ مويس كين وزينت سانت بطرسبورغ هدايا يوفنتوس ”.

كما اهتمت بتأجيل لقاء أتلانتا وفياريال بسبب الثلوج وكتبت “ أتلانتا – فياريال: يُلعب اليوم ”.