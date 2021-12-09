الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا باستثناء فريق واحد سيتم تحديده الليلة بناء على نتيجة مباراة أتلانتا وفياريال التي تأجلت ضمن المجموعة السادسة التي تصدرها مانشستر يونايتد.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (اليويفا) إن القرعة ستجرى في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا (الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة) يوم الاثنين المقبل الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

سيتم بث القرعة مباشرة على موقع اليويفا على الإنترنت وكذلك حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتم بثها عبر القناة الإخبارية لشبكة beIN SPORTS.

الأندية المتأهلة

متصدرو المجموعات الثمانية:

أياكس (هولندا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

ليل (فرنسا)

الوصيف:

أتليتكو مدريد ​​(إسبانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

إنتر (إيطاليا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

رد بول سالزبورغ (النمسا)

فياريال أو أتلانتا

كيفية سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

تضم القرعة 16 فريقًا: متصدري المجموعات وأصحاب المركز الثاني من كل مجموعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا الثماني.

وسيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين) والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة).

لا يمكن لأي فريق أن يلتقي ناديا من مجموعته أو من اتحاده المحلي، وسيتم الإعلان عن أي قيود أخرى قبل حفل القرعة.

الفائزون بالمجموعات سيلعبون خارج أرضهم في ذهاب دور الستة عشر والعودة ستكون على أرضهم.

مواعيد مباريات الذهاب والعودة

15/16/22/23 فبراير/شباط 2022 : ذهاب دور الـ16

8/9/15/16 مارس/آذار 2022: إياب دور الـ16

التغييرات هذا الموسم؟

تم إلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض، لذا فإن التعادل بعد مباراتي الذهاب والعودة سيتم حسمه عبر وقت إضافي على شوطين بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرضه وخارجها. وإذا استمر التعادل فسيتم اللجواء إلى ركلات الترجيح.

ومن أبرز مفاجآت نسخة العام الحالي خروج برشلونة الإسباني البطل خمس مرات من دور المجموعات وانتقاله إلى الدوري الأوروبي.