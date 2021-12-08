ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: الإيفواري سباستيان هيلير ينهي دوري المجموعات في الصدارة

أنهى الإيفواري سباستيان هيلير هيلير مهاجم أياكس أمستردام دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الأربعاء.

وسجل المهاجم الإيفواري 10 أهداف في النسخة الحالية ليبقى الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد حاليا صامدا حيث سجل 11 هدف في دوري المجموعات حين كان لاعبا في فريق ريال مدريد موسم 2015-2016.

ويملك ليفاندوفسكي هداف المسابقة موسم 2019-2020 في رصيده 9 أهداف ويحتل المركز الثاني.

الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16 https://t.co/FAGTcoK3Hy pic.twitter.com/kaMTAhr4ww — إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021

ويحتل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول المركز الثالث برصيد 7 أهداف وهو نفس رصيد أهداف الفرنسي كريستوفر نكونو هداف لايبزيغ الألماني.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمسابقة المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الوحيد والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والألماني ليروي ساني مهاجم بايرن ميونخ المركز السادس برصيد 5 أهداف.

ويأتي في المركز التاسع كل من البرتغالي بيدرو جونساليفيس مهاجم سبورتينغ لشبونة والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد الأندية يتصدر بايرن ميونخ ترتيب أفضل هجوم برصيد 22 هدف متقدما على أياكس الهولندي الذي سجل 20 هدف ثم مانشستر سيتي 18 هدف وليفربول 17 هدف.

وسجل 292 هدفا في 95 لقاء في دوري المجموعات الذي أجلت منه لقاء أتلانتا وفياريال إلى يوم الخميس بمعدل بلغ 3،08 هدف في اللقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1 –الإيفواري سبيستيان هيلير (أياكس): 10 أهداف

2 -البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 9 أهداف

3-الفرنسي كريستوفر نكونو ( لايبزيغ) : 7 أهداف

4-المصري محمد صلاح (ليفربول) 7 أهداف

5-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف

6-الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي): 5 أهداف

7-الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 5 أهداف

8-الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 5 أهداف

9-الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): 5 أهداف

10-الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): 4 أهداف

11-الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 4 أهداف

12-البرتغالي بيدرو جونساليفيس (سبورتينغ لشبونة): 4 أهداف