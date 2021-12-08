برشلونة يغادر مجموعات دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في التاريخ

غادر برشلونة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ وفوز بنفيكا على دينامو كييف ليحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة وسيلعب لقاء فاصل أمام أحد الأندية المحتلة للمركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي ليلعب دور 16 في المسابقة الأقل أوروبيا.

وهز توماس مولر وليروي ساني الشباك في الشوط الأول وأضاف جمال موسيالا الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب ليحافظ بايرن على سجله المثالي في المجموعة الخامسة.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، بجميع المسابقات منذ تولي شابي هرنانديز تدريب الفريق.

وكان برشلونة خسر أمام ريال بيتيس في الدوري السبت الماضي.

وليست هذه المرة الأولى الذي يغادر خلالها برشلونة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ففي موسم 1997-1998 غادر من دوري المجموعات بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعة ضمت دينامو كييف وايندهوفن ونيوكاسل يونايتد.

وعاد برشلونة ليغادر من دوري المجموعات في الموسم الموالي 1998-1999 بعد احتلاله المركز الثالث خلف بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في مجموعته.

وفي موسم 2000-2001 غادر برشلونة دوري المجموعات للمرة الثالثة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف ميلان وليذر يونايتد.

ويلعب برشلونة لأول مرة في مسابقة الدوري الأوروبي في اسمها الجديد لكنه شارك سابقا في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي وهو الاسم القديم للمسابقة

ولم يحقق برشلونة أي لقب في كأس الاتحاد الأوروبي سابقا رغم كونه شارك 11 مرة وأبرز إنجازاته كانت نصف النهائي 4 مرات آخرها موسم 2000-2001 وخرج أمام ليفربول 1-0 و0-0.

وكانت اخر مشاركة لبرشلونة في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2003-2004 وخرج من دور 16 أمام سيلتك غلاسكو الأسكتلندي 1-0 و0-0.

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات ولقب السوبر الأوروبي 5 مرات ولقب كأس الكؤوس الأوروبية 4 مرات وهي مسابقة تم إلغائها سنة 1999 وينقص خزائنه لقب في الدوري الأوروبي ليكمل الفوز بكل الألقاب الأوروبية للأندية علما أنه فاز أيضا بكأس المعارض وهي مسابقة أوروبية قديمة للأندية 3 مرات.