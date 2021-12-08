الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تلقى خسارة ثقيلة جديدة أمام بايرن ميونخ في أليانز أرينا، بينما تأهل ليل وسالزبورغ إلى دور الستة عشر عن المجموعة السابعة المعقدة بعد فوزهما يوم الأربعاء.

وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة أخرى هي الثالثة في ست مباريات بالمجموعة الخامسة ليحتل المركز الثالث بسبع نقاط وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بالمسمى الجديد للبطولة القارية الثانية من حيث المكانة في القارة العجوز.

وفي المقابل حقق النادي البافاري انتصاره السادس على التوالي وسجل 22 هدفا مقابل ثلاثة سكنت شباكه ليتربع على صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، فيما خطف بنفيكا البرتغالي المركز الثاني بعد فوزه 2-صفر على ضيفه دينامو كيف الأوكراني متذيل الترتيب.

ورغم غياب ستة لاعبين بارزين عن تشكيلة بايرن ميونخ المتأهل بالفعل إلا أن توماس مولر وليروي ساني والشاب جمال موسيالا سجلا ثلاثة أهداف لأصحاب الأرض على مدار الشوطين في أليانز أرينا الذي غابت عنه الجماهير بسبب حالات كوفيد-19.

وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لتشافي هرنانديز المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني، بعد خسارة الفريق في الليغا يوم السبت الماضي 1-صفر أمام ريال بيتيس على ملعبه كامب نو.

مجموعة معقدة

وحسم ليل الفرنسي صدارة المجموعة السابعة المعقدة التي لم يتم حسمها قبل مباريات الليلة حيث فاز 3-1 على مضيفه فولفسبورغ الألماني ليتصدر حامل لقب الدوري الفرنسي المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن سالزبورغ الذي فاز 1-صفر على ضيفه اشبيلية الإسباني الذي انتقل إلى الدوري الأوروبي بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في برغامو شمالي إيطاليا في تأجيل حسم المقعد الثاني في المجموعة السادسة بعد تأجيل مباراة أتلانتا الإيطالي مع ضيفه فياريال الإسباني للغد.

وألغيت مباراة أتلانتا الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات أمام ضيفه فياريال بسبب تساقط كثيف للثلوج، والفائز من هذه المباراة كان سيتأهل برفقة مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر.

وقرر الحكم الإنجليزي الإنجليزي أنطوني تايلور إلغاء المباراة رغم محاولات عمال الملعب إزالة الثلوج لكنها استمرت في السقوط ليستحيل معها إقامة المباراة.

وتعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع ضيفه يانغ بويز متذيل الترتيب في أولد ترافورد ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مقابل خمس نقاط للفريق السويسري الذي ودع دوري الأبطال.

مفاجأة تشيلسي

وفي وقت سابق فشل تشيلسي في الحفاظ على صدارة المجموعة الثامنة بعدما تعادل 3-3 على ملعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي ليهدي المركز الأول ليوفنتوس الإيطالي الذي فاز 1-صفر على ضيفه مالمو السويدي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من ست مباريات، متأخرا بفارق نقطتين عن يوفنتوس. وكان الفريقان قد حجزا مقعديهما في دور الستة عشر بالفعل بينما سينتقل زينيت صاحب المركز الثالث إلى منافسات الدوري الأوروبي عقب فترة التوقف الشتوية.

أول أهداف لوكاكو مع تشيلسي منذ العودة من الإصابة 💪🔝⚽️ وآخر أهدافه كان في سبتمبر الماضي 🔥💥#إرم_سبورت | #دوري_الأبطال | #دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/sJGhXYvz8C — إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021

وفيما يلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ16

المجموعة الأولى:

1-مانشستر سيتي

2-باريس سان جيرمان

3-الدوري الأوروبي: لايبزيغ

المجموعة الثانية:

1-ليفربول

2-أتلتيكو مدريد

3-الدوري الأوروبي: بورتو

المجموعة الثالثة:

1-أياكس أمستردام

2-سبورتنغ لشبونة

3-الدوري الأوروبي: بروسيا دورتموند

المجموعة الرابعة:

1-ريال مدريد

2-إنتر ميلان

3-الدوري الأوروبي: شريف

المجموعة الخامسة:

1-بايرن ميونخ

2-بنفيكا

3-الدوري الأوروبي: برشلونة

المجموعة السادسة:

1-مانشستر يونايتد

2-فياريال أو أتلانتا .. سيتم الحسم بعد لعب المباراة المؤحلة

المجموعة السابعة:

1-ليل

2-سالزبورغ

3-الدوري الأوروبي:إشبيلية

المجموعة الثامنة:

1-يوفنتوس

2-تشيلسي

3-الدوري الأوروبي: زينيت سان بطرسبرغ

هذا وستقام قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين المقبل.