دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يتعادل أمام سان بطرسبرغ ويهدي يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة

انتزع يوفنتوس الإيطالي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقًا على تشيلسي، الذي بات في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وخاض الفريقان مباراتهما الأخيرة في المجموعة من أجل تحديد المتصدر والوصيف، بعدما ضمنا تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وتغلب يوفنتوس 1-0 على ضيفه مالمو السويدي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضًا تعادلًا مثيرًا 3-3 بين زينيت سان بطرسبرغ الروسي وضيفه تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك، ارتقى يوفنتوس للصدارة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه تشيلسي (حامل اللقب)، فيما تواجد زينيت في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لينتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، فيما بقي مالمو متذيلًا للترتيب بنقطة واحدة.

⚪️⚫️ Juventus through as group winners after narrow win; Kean nets with first-half header

🔵 Chelsea finish second in Group H after thrilling 3-3 draw in Russia; Ozdoev levels with stunning late strike for Zenit

