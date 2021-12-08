دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يتعادل أمام سان بطرسبرغ ويهدي يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة

انتزع يوفنتوس الإيطالي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقًا على تشيلسي، الذي بات في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وخاض الفريقان مباراتهما الأخيرة في المجموعة من أجل تحديد المتصدر والوصيف، بعدما ضمنا تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وتغلب يوفنتوس 1-0 على ضيفه مالمو السويدي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضًا تعادلًا مثيرًا 3-3 بين زينيت سان بطرسبرغ الروسي وضيفه تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك، ارتقى يوفنتوس للصدارة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه تشيلسي (حامل اللقب)، فيما تواجد زينيت في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لينتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، فيما بقي مالمو متذيلًا للترتيب بنقطة واحدة.

⏰ RESULTS ⏰ ⚪️⚫️ Juventus through as group winners after narrow win; Kean nets with first-half header 🔵 Chelsea finish second in Group H after thrilling 3-3 draw in Russia; Ozdoev levels with stunning late strike for Zenit 🤔 Who impressed you? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

وأنهى تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبارياته في المجموعة الثامنة في المركز الثاني عقب تلقيه هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 3-3 على ملعب زينيت سان بطرسبرج، اليوم الأربعاء.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات خلف يوفنتوس الذي خطف الصدارة برصيد 15 نقطة بفضل فوزه 1-صفر على مالمو السويدي.

وحجز الفريقان مقعدهما في دور الستة عشر بالفعل، بينما سينتقل زينيت صاحب المركز الثالث إلى منافسات الدوري الأوروبي عقب فترة التوقف الشتوية.

ووضع تيمو فيرنر تشيلسي في المقدمة في الدقيقة الثانية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها روس باركلي قبل أن يدرك البرازيلي كلاودينيو التعادل في الدقيقة 38 بضربة رأس رائعة.

وتأثر تشيلسي بعد هدف التعادل، ليتأخر بعدها بثلاث دقائق عندما ضرب المهاجم الإيراني سردار آزمون مصيدة التسلل ووضع الكرة في المرمى بعدما راوغ الحارس كيبا أريزابالاجا.

وأدرك روميلو لوكاكو التعادل لتشيلسي في الدقيقة 62 عندما وضع الكرة في الشباك الخالية عقب تحرك رائع، وبدا أن تشيلسي اقترب من الفوز عندما سجل فيرنر هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85 بفضل مجهود جيد من البديل كريستيان بوليسيك.

لكن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استقبل هدف التعادل عندما فشل الدفاع في إبعاد الخطورة عن منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية لينجح البديل المتأخر ماجوميد أوزدويف في تسديدة قوية مباشرة استقرت في شباك كيبا من حافة منطقة الجزاء.

يذكر أن يوفنتوس سيواجه في دور الـ16 أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى بمرحلة المجموعات، فيما يلعب تشيلسي مع أحد متصدري تلك المجموعات.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة دور الـ16 بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في مدينة نيون السويسرية.