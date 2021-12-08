بيليه يدخل المستشفى مرة أخرى للعلاج من ورم في القولون

أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو اليوم الأربعاء أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه دخل المستشفى للعلاج من ورم في القولون.

وقال المستشفى إن بيليه (81 عاما) الفائز بكأس العالم ثلاث مرات خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول الماضي وقضى نحو شهر في المستشفى، وإنه بحاجة للخضوع للعلاج الكيميائي.

وبحسب بيان للمستشفى فإن بيليه الآن ”يواصل“ علاجه.

وقال أسطورة كرة القدم عبر حسابه على تويتر الشهر الماضي إنه ”بخير“ ويشعر بتحسن ”كل يوم“.

وكتب بيليه، وهو يرتدي كمامة، آنذاك عبر حسابه على تويتر: ”أصدقائي لقد مرت فترة منذ الحديث عن هذا الأمر، أريد إبلاغكم أنني بخير، أشعر بتحسن يوميا.

”لا أعتقد أن هذه الكمامة التي أرتديها لحمايتي يمكن أن تخفي سعادتي. شكرا جزيلا لكل من يرسل لي طاقة جيدة يوميا“.

Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente. pic.twitter.com/0K0lJkFC1i — Pelé (@Pele) November 17, 2021

وعانى لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس والبرازيل السابق من مشاكل صحية خلال العقد الماضي خاصة في الفخذ.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 مع البرازيل، وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية وتجاوزت شهرته اللعبة ليصبح من أكثر الوجوه شهرة على هذا الكوكب.

يذكر أن بيليه، البالغ 81 عاما، دخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق البالغ من العمر 81 عاما للجراحة في الرابع من الشهر الحالي، بعد اكتشاف الورم خلال فحص طبي روتيني.

وغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، لكنه تعافى بشكل جيد عقب نقله إلى غرفة خاصة.

وسمحت مستشفى ألبرت أينشتاين، لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بالمغادرة، بعد تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.

وأكمل بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، 81 عاما في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وعانى بيليه من سلسلة من المشاكل الصحية خلال العقد الأخير، خاصة في الفخذ ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يظهر بيليه كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.