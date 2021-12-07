ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: سيباستيان هيلير يتصدر وتقدم محمد صلاح وليونيل ميسي

انتزع الإيفواري سيباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات الثلاثاء وفض الشراكة مؤقتا مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وسجل المهاجم الإيفواري أحد أهداف فريقه أياكس أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي ليرفع رصيده إلى 10 أهداف.

ويملك ليفاندوفسكي هداف المسابقة موسم 2019-2020 في رصيده 9 أهداف ويحتل المركز الثاني.

وتقدم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول للمركز الثالث برصيد 7 أهداف بعدما سجل أحد أهداف فريقه خلال الفوز على ميلان 2-1 وهو نفس رصيد أهداف الفرنسي كريستوفر نكونو هداف لايبزيغ الألماني.

وقلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان إلى فوز 2 – 1.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمسابقة المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج 4-1 فيما سجل الجزائري رياض محرز هدف مانشستر سيتي الوحيد خلال الهزيمة أمام لايبزيج الألماني 2-1 ليرفع الثنائي رصيدهما إلى5 أهداف في المركز السادس برفقة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ويأتي في المركز الثامن كل من الألماني ليروي ساني جناح بايرن ميونخ والبرتغالي بيدرو جونساليفيس مهاجم سبورتينغ لشبونة والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد الأندية يتصدر أياكس الهولندي ترتيب أفضل هجوم برصيد 20 هدف متقدما على بايرن ميونخ الذي سجل 19 هدف ثم مانشستر سيتي 18 هدف وليفربول 17 هدف.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 9 أهداف

2 الفرنسي سبيستيان هيلير (أياكس): 9 أهداف

3-الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 7أهداف

4-المصري محمد صلاح (ليفربول): 7 أهداف

5-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6أهداف

6-الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي): 5 أهداف

7-الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 5 أهداف

8-الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 5 أهداف

9-الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4 أهداف

الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): 4 أهداف

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 4 أهداف

البرتغالي بيدرو جونساليفيس (سبورتينغ لشبونة): 4 أهداف