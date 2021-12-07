ليفربول يسعى للتعاقد مع ديبالا مجانا في الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية بريطانية وإيطالية، إلى أن ليفربول يريد التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية في يناير/ كانون الثاني المقبل، إذا لم يوافق على توقيع عقد جديد مع العملاق الإيطالي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا، سيكون حرًا في التعاقد مع أي نادٍ آخر الشهر المقبل، مع انتهاء عقده مع يوفنتوس في الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي ، فإن ليفربول حريص على التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، قبل نهاية الموسم، إذا أصبح متاحًا وحرًا.

ومع ذلك، أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في الانتقالات، بأن ديبالا وافق بالفعل، على تمديد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2026، لكن سُئل سابقًا عن حالة عقده، قال اللاعب لمنصة DAZN الإيطالية: ”حاليا لدى النادي أشياء أخرى لحلها، لذا، في الوقت الحالي يمكننا انتظار هذا الأمر. ما يحدث الآن أهم من عقدي“.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس من بارما في عام 2015، مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وقد سجل 108 أهداف، وصنع 46 تمريرة حاسمة في 269 مباراة، مع فريق السيدة العجوز.

وشهدت تلك الفترة التي دامت ست سنوات، فوزه بـ12 لقبًا كبيرًا مع يوفنتوس، بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الإيطالي، وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا.

كما ساعدهم في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2017، حينما خسر الفريق 4-1 أمام ريال مدريد.

وفي غضون ذلك، ارتبط الويلزي آرون رامسي، زميل ديبالا في يوفنتوس، بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولا يدخل نجم آرسنال السابق، في خطط المدير الفني ماكسيمليانو أليغري، ويقال إن النادي على استعداد لبيعه، مقابل ”مبلغ رمزي“، بينما يتردد في الصحف البريطانية، أن نيوكاسل يونايتد، كان مهتمًا منذ أن تمت عملية الاستحواذ التي تدعمها السعودية، بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني، بالتعاقد مع رامسي، الذي يحصل على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، من يوفنتوس.

وعلى الرغم من أنه سيتعين عليه إجراء تخفيض كبير في راتبه، للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه سيظل يحصل على راتب كبير، سيكون نيوكاسل قادرًا على تحمله.