الصحف الرياضية: خطة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ وأزمة في باريس سان جيرمان مع بوكيتينو

شكلت لقاءات الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأبرزها لقاءات ريال مدريد – إنتر ميلان وبورتو – أتلتيكو مدريد وميلان – ليفربول، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة الحاسم أمام بايرن ميونخ ومصير الفرنسي عثمان ديمبيلي وتصريحات يورغن كلوب حول تجديد عقد محمد صلاح وفوز إيفرتون على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وأزمة ماوريسيو بوكيتينو في باريس سان جيرمان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء ريال مدريد وإنتر ميلان :“ جحيم إنتر ميلان “ وعن لقاء أتلتيكو مدريد وبورتو :“ أتلتيكو مدريد الفوز وحده في بورتو يمكنه من التأهل لدور 16 ”.

كما اهتمت ببرشلونة وغياب تسجيل الأهداف قبل لقاء بايرن ميونخ في دوري الأبطال وكتبت :“ دون أهداف لا توجد معجزات ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ في لقاء حاسم بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ اقتحام ميونخ “ ومصير عثمان ديمبيلي وكتبت :“ ديمبيلي مطالب باتخاذ قرار بعد لقاء ميونخ ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ريال مدريد يلعب من أجل المركز الأول“.

الصحيفة اهتمت بلقاء بورتو وأتلتيكو مدريد الحاسم وكتبت :“ لقاء حياة أو موت لأتلتيكو مدريد ”.

كما اهتمت الصحيفة بباريس سان جيرمان وأزمة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكتبت :“ أزمة في باريس سان جيرمان مع بوكيتينو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة الحاسم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ خطة ميونخ ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد أمام أنتر ميلان ومواجهة أتلتيكو مدريد لبورتو في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ اللعب من أجل المركز الأول في المجموعة “ و “ أتلتيكو مدريد لا ينفعه سوى الفوز ”.

الصحيفة أجرت حوارا مع أنطوني كاربوف نجم العالم في الشطرنج السابق.

آس

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ضد إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في مواجهة بورتو وكتبت :“ نهائي ونصف “ و :“ أتيليتكو مدريد وحده الفوز مهم في بورتو وتأمل نتيجة ميلان وليفربول “ و “ ريال مدريد بحاجة لتسجيل نقط أمام إنتر ميلانو لتجنب عبور مرعب“.

كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة واعتماد المدرب تشافي هيرنانديز على الفرنسي عثمان ديمبيلي للفوز في ميونخ وكتبت :“ ديمبيلي و 10 آخرون ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيفرتون 2-1 على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ مباراة غراي ”.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح وكتبت :“ كلوب : لا تقلق بشأن تجديد عقد صلاح ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع بابلو لونجوريا رئيس أولمبيك مارسيليا وكتبت :“ بابلو لونجوريا : صورة كرة القدم الفرنسية في خطر ”.

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ مسألة كرامة ”.

الصحيفة اهتمت بالبريطاني لويس هاميلتون متسابق الفورمولا وان وكتبت :“ هاميلتون : حدس الصياد ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءي ميلان – ليفربول وإنتر ميلان – ريال مدريد في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ اذهب إبراهيموفيتش والفوز إنتر ميلان“.

كما اهتمت بالتحقيق في صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لمانشستر يونايتد وكتبت :“ يوفنتوس – كريستيانو رونالدو : البطاقة ذهبت ”.

الصحيفة اهتمت بصراع هاميلتون فيرستابن على لقب بطولة العالم للفورمولا وان وكتبت :“ فيرستابن – هاميلتون : لقد وقع الظلم ”.