بيولي: ميلان أعد نفسه جيدا للفوز على ليفربول

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، إنه أعد نفسه جيدا للفوز على ضيفه ليفربول في المباراة المصيرية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، بعدما تعلم من المواجهة الأولى في أنفيلد، في سبتمبر أيلول الماضي.

وأدى فوز ميلان المثير في اللحظات الأخيرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته في دوري الأبطال، إلى فتح الصراع على المركز الثاني بالمجموعة الثانية على مصراعيه.

إنهاء محمد صلاح المثالي في شباك ميلان pic.twitter.com/kuUovRJ8Tt — إرم سبورت (@EremSports) September 16, 2021

ويحتل فريق المدرب بيولي المركز الثالث حاليا، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بورتو صاحب المركز الثاني، حيث يتنافس الفريقان على التأهل لدور الـ16.

وفي حال فوز بورتو على أتلتيكو مدريد غدا فلن يتأهل ميلان للأدوار الإقصائية. لكن التعادل وفوز ميلان في الجولة الأخيرة للمجموعة على ليفربول المتأهل بالفعل، الذي فاز على ميلان 3/2 في سبتمبر، سيسمح للفريق الإيطالي بالتأهل.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: ”يتعين على ميلان أن يكون قويا مساء الغد. سنواجه أحد أفضل أندية العالم وأحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال“.

وأضاف: ”لقد تعلمنا من المباراة الأولى، ندرك قوة وسرعة ليفربول. نعلم أي مستوى يجب أن نعبر به عن أنفسنا أمام النادي الإنجليزي. تعرضنا للكثير من الضغط في المباراة الأولى؛ بسبب غياب الشخصية وقلة الحركة خاصة في أول نصف ساعة“.

وأتم: ”سيهاجمون بقوة كبيرة، لكن نملك الآن المعرفة التي تمكننا من تجاوز الموجة الأولى من الضغط“.

وكان ليفربول قد فاز 3/2 على ميلان، على ملعب أنفيلد، في سبتمبر الماضي، سجل منها محمد صلاح هدفا.

واضطر بيولي للتعامل مع غياب العديد من لاعبيه البارزين للإصابة هذا الموسم، وأصبح قائد الدنمارك سيمون كير أحدث لاعب يغيب فترة طويلة للإصابة.

ومع ذلك لا يبحث مدرب ميلان عن أعذار إذا لم ينجح فريقه في إنجاز مهمته أمام ليفربول.

هدف محمد صلاح في ميلان يقربه من تحقيق رقم قياسي أوروبي جديد مع ليفربول https://t.co/zdp0pONu1d pic.twitter.com/umRkxMVJga — إرم سبورت (@EremSports) September 15, 2021

وخسر ميلان ثلاث مرات في حين تعادل مرة وفاز مرة، ليحصل على 4 نقاط، في حين فاز بورتو مرة وتعادل مرتين وخسر مرتين، أما أتلتيكو مدريد ففاز مرة وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات.

وتأهل إلى دور الـ16: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ليفربول، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ويوفنتوس.