إبراهيموفيتش: أتمنى البقاء في ميلان مدى الحياة.. أخشى التوقف عن اللعب

قال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، إنه يرغب في البقاء حتى نهاية مسيرته في النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مضيفًا أنه يخشى التوقف عن اللعب بسبب عدم اليقين من خطوته المقبلة بعد الاعتزال.

وينتهي عقد اللاعب السويدي المخضرم البالغ عمره 40 عامًا، مع ميلان في نهاية الموسم الجاري، لكن إبراهيموفيتش لا يعتزم الاعتزال.

وقال إبراهيموفيتش لبرنامج ”تشي تيمبو تشي فا“ الإيطالي الشهير، يوم الأحد: ”أرغب في مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة، وسأستمر في الملاعب ما دمت أملك الدافعية والأدرينالين.

”دعونا نضغط على ميلان من خلال هذا البرنامج، لتمديد عقدي، وأتمنى البقاء في ميلان مدى الحياة. لا يزال لدي بعض الأهداف التي أسعى لتحقيقها. أريد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى.

”لا أعرف ما الذي سيحدث لي بعد اعتزال كرة القدم، لذلك أخشى التوقف عن اللعب. سنرى، لكني أرغب في مواصلة اللعب، حتى لا أشعر بأي ندم“.

وشدد: ”يمكنني اللعب في أي مركز مع ميلان، كنت حارس مرمى في أحد الفرق التي لعبت لها، لأنني لم أكن سعيدًا بالفريق الذي كان لدينا، لذلك طلبت من الحارس الابتعاد، وأنني سأتولى حراسة المرمى“.

وأردف: ”يبقيني الأدرينالين عند هذا المستوى، والآن أصبحت أكثر نضجًا. كنت نشيطًا جدًا عندما كنت طفلًا، ولم يتمكن والداي أبدًا، من السيطرة عليّ“.

وجلس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، عندما انتصر ميلان على سالرنيتانا متذيل الترتيب 2-صفر يوم السبت، ليتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه.

ويستضيف فريق المدرب ستيفانو بيولي، منافسه ليفربول في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء، حيث يحتاج للفوز فقط، ليكون لديه أي فرصة لبلوغ دور الستة عشر.

وكان موقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في رصد الإحصائيات، ذكر أن إبراهيموفيتش يتساوى مع كل من المجري استيفان نيرس، والأرجنتيني هرنان كريسبو، برصيد 153 هدفًا، ليحتل المركز السادس بين الهدافين الأجانب، عبر تاريخ الدوري الإيطالي.

وأحرز النجم السويدي أهدافه في الدوري الإيطالي، والتي وصل عددها 153 خلال 265 مباراة، موزعة بين 107 أهداف مع ميلان، 88 مع إنتر ميلان، و70 هدفًا بقميص يوفنتوس.

وسجل إبراهيموفيتش 6 أهداف خلال الموسم الحالي في الكالتشيو، خلف 6 أهداف من دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، هداف الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفًا.