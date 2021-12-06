"كالتشيو ميركاتو" يكشف تفاصيل مشادة أليغري وموراتا خلال مباراة يوفنتوس وجنوى (فيديو)

كشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن تفاصيل المشادة الكلامية العنيفة التي اندلعت بين ماسيميانو أليغري، مدرب يوفنتوس، ولاعبه ألفارو موراتا، عقب قرار استبداله، خلال مواجهة جنوى، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري الإيطالي.

وقرر أليغري استبدال موراتا في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة، ودفع بمويس كين بديلًا له.

وبدت العصبية واضحة على موراتا في أرض الملعب منذ إعلان استبداله وخرج من الملعب ودخل في مشادة كلامية حادة مع مدربه أليغري، لينفعل عليه مدرب يوفنتوس.

ووفقًا لـ“كالتشيو ميركاتو“، فإن أليغري طالب موراتا بالتوقف عن الكلام فور الاستبدال، لكن المهاجم الإسباني تجاهله.

وعندما أمسك أليغري بكتف موراتا، قال له ”لقد ارتكبت خطأ. عليك أن تصمت.. أنت تصنع أزمة“.

ورد موراتا على المدرب الإيطالي ”لماذا؟ لم أفعل شيئًا، ماذا فعلت؟“ ثم صعد اللاعب الإسباني إلى مقعده غاضبًا.

Morata X allegri argument pic.twitter.com/VZvOfnTjK5 — khalid 🥇🥶 (@khalidnasir0111) December 5, 2021

وقال أليغري عقب المباراة تعليقا على اللقطة ”لم أكن أريد استبداله، لكنه تلقى بطاقة صفراء، وفضلت إخراجه. لم يحدث شيء وأنا آسف لأن ألفارو قدم مباراة رائعة، حتى دون أن يسجل“.

وهز خوان كوادرادو الشباك مباشرة من ركلة ركنية ليتغلب يوفنتوس بسهولة 2-صفر على جنوى، يوم الأحد، ويتقدم إلى المركز السادس بعدما حقق المدرب أليغري انتصاره رقم 250 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأرسل كوادرادو كرة عالية نحو الزاوية العليا البعيدة للمرمى في الدقيقة الثامنة ليضع يوفنتوس في المقدمة، وأكد باولو ديبالا الانتصار بهدف في الدقائق الأخيرة.

وهذا ثامن هدف فقط يأتي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدوري الإيطالي منذ عام 2010، لكن على نحو غريب كان ثاني هدف في هذه الجولة بعد هدف هاكان شالهان أوغلو لصالح إنتر ميلان في الفوز 3-صفر على روما يوم السبت.

وقفز يوفنتوس إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، متساويا مع فيورنتينا الخامس، ليصبح أليغري ثاني مدرب في عصر النقاط الثلاث مقابل الانتصار يحقق 250 فوزا في الدوري بعد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي، الذي يملك في حصيلته 275 فوزا.

وكان بوسع يوفنتوس الفوز بفارق أكبر من الأهداف لو نجح في ترجمة السيطرة التامة إلى أهداف، إذ أنهى المباراة بالاستحواذ على الكرة بنسبة 70% وبتسديد 27 كرة مقابل لا شيء لجنوى.

ويبتعد فريق يوفنتوس عن ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ11 نقطة، إذ يحتل الأخير الصدارة برصيد 38 نقطة.