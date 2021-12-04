ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر يسحق روما.. وميلان يتصدر بالفوز على سالرنيتانا

انهار روما وخسر 3-صفر بملعبه أمام إنتر ميلان النادي السابق لمدربه جوزيه مورينيو اليوم السبت، ليقفز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المركز الثاني ويلحق بفريق العاصمة رابع هزيمة في ست مباريات.

وقاد مورينيو إنتر لتحقيق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب في 2010، لكن أول مواجهة ضد ناديه السابق كمدرب انتهت بثاني خسارة له على أرضه في 46 مباراة بالدوري الإيطالي بعدما جاءت الهزيمة الأولى أمام ميلان في أكتوبر تشرين الأول.

وهيمن إنتر على المباراة التي أقيمت بالاستاد الأولمبي وسجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف إيدن جيكو النتيجة بعد تسع دقائق لاحقة.

وسجل دينزل دمفريس الهدف الثالث المستحق بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول ليحقق إنتر فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق اليوم السبت. ويقبع روما في المركز الخامس ولديه 25 نقطة.

ميلان يفوز بسهولة على سالرنيتانا

وفي مباراة أخرى، قفز ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز سهل 2-صفر على سالرنيتانا متذيل الترتيب اليوم السبت بفضل هدفين مبكرين عن طريق فرانك كيسي وألكسيس سالميكرز.

وسيطر ميلان على المباراة التي أقيمت باستاد سان سيرو ليحقق فوزا قاده إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق اليوم السبت.

ورصيد ميلان الحالي البالغ 38 نقطة هو الأعلى له بعد 16 مباراة منذ موسم 2003-2004 عندما أحرز اللقب.

وأبلغ أليساندرو فلورينتسي مدافع ميلان منصة دازون ”نحن بحاجة لأن نشق طريقنا وأن نلعب بتصميم“.

وأضاف ”الأمر لا يتعلق بإرسال رسائل إلى الفرق الأخرى، علينا فقط أن نضع ضغطا على أنفسنا. عندما نلعب تحت ضغط، نصبح أفضل“.

ووضع كيسي الكرة في الزاوية السفلى للمرمى بعد خمس دقائق وضاعف سالميكرز النتيجة في الدقيقة 18 ليمنح أصحاب الأرض تقدما مريحا.

وأظهر البلجيكي سالميكرز دعمه لزميله المصاب سيمون كير الذي تأكد غيابه أمس الجمعة لستة أشهر عقب خضوعه لجراحة في الركبة، حيث ركض نحو مقاعد البدلاء ورفع قميص اللاعب الدنمركي احتفالا بهدفه.

وتعافى فريق المدرب ستيفانو بيولي من هزيمتين متتاليتين بتغلبه على جنوة يوم الأربعاء الماضي وواصل استعادة مستواه بأداء قوي أمام متذيل ترتيب المسابقة.

وانطلق رفائيل لياو في الجناح وأرسل تمريرة عرضية باتجاه كيسي الذي سدد في المرمى بهدوء، وكاد إبراهيم دياز أن يضاعف النتيجة لكن تسديدته لمست القائم وخرجت من الملعب.

ووجهت إصابة كير ضربة قوية لميلان الأسبوع الماضي وكان هناك المزيد من الأنباء السيئة عندما غادر المهاجم بييترو بليجري، الذي كان يشارك في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم، الملعب مصابا بعد 15 دقيقة.

لكن سالميكرز سرعان ما أعاد البسمة إلى وجوه أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني، ليصبح اللاعب 14 في ميلان الذي يهز الشباك في الدوري هذا الموسم، وهو أعلى عدد لناد واحد في الدرجة الأولى.

وأتيحت فرص لأصحاب الأرض من أجل زيادة النتيجة، وتصدى الحارس فيد بليتس لعدة فرص ليحرم رادي كرونيتش وجونيور مسياس من التسجيل وسدد دياز كرة حادت قليلا عن المرمى من 12 مترا في مباراة شهدت 22 محاولة على المرمى من ميلان.